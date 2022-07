Steve Bannon is megjelenik a Capitolium ostromát vizsgáló bizottság előtt

Donald Trump korábbi vezető tanácsadója és stratégája, az altright mozgalom Magyarországot is megjárt vezéralakja is megjelenik majd a 2021 január 6-án, a washingtoni Capitoliumnál kitört zavargásokat vizsgáló bizottság előtt. Ez azért is nagy szó, mert Bannon eddig nem volt hajlandó együttműködni a Trump kormányzásával és a Capitolium ostromával foglalkozó vizsgálóbizottságokkal, sőt, emiatt már perbe is fogták.

Bannon korábban arra hivatkozva nem működött együtt a nyomozásokkal, hogy Trump közvetlen munkatársaként megilleti az elnöki privilégium, vagyis nem köteles beszámolni a kettejük közötti kommunikációról. A január 6-i események alatt viszont Bannon már több mint három éve nem volt a Fehér Ház alkalmazottja. A vizsgálóbizottság szerint viszont Bannon tudott arról, mi készül a Capitoliumnál január 6-án, és nagyon értékes információkkal szolgálhat a zavargásokat megelőző időszakról.

Steve Bannon az FBI washingtoni székházánál 2021 novemberében. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Trump maga is arra bátorította Bannont, hogy tanúskodjon az általa politikai boszorkányüldözésnek tartott bizottság előtt. A vizsgálóbizottság eddigi üléseit élőben közvetítette több amerikai tévécsatorna is. A nézők eddig már hallhattak beszámolókat a Capitoliumot védő rendőröktől, a zavargásban részt vevő szélsőjobboldali aktivistáktól, hallhatták, hogy Trump belső köre, sőt, igazságügyminisztere, Bill Barr, és lánya, Ivanka Trump is baromságnak tartotta azt, hogy a 2020-as elnökválasztást elcsalták volna a demokraták. Az is kiderült, hogy Trump tudta, hogy a Capitoliumhoz tartó híveinél fegyverek vannak, és ennek ellenére követelte, hogy távolítsák el az épület köré tett fémdetektorokat. Sőt, egyes beszámolók szerint Trump maga is ott akart lenni a Capitoliumnál, és csak azért nem volt ott, mert testőre megtagadták a parancsát, és visszavitték a Fehér Házhoz.

Bannon ügyvédje azt közölte a sajtóval, hogy védence nyilvánosan akar nyilatkozni a bizottság előtt, ami azt jelentené, hogy élő egyenes adásban hallgatnák meg a képviselők. Eddig viszont az volt a gyakorlat, hogy először zárt meghallgatáson vettek föl videóra tanúvallomásokat, majd pár tanút élőben is kikérdeztek. Hogy Bannon hogy fog végül nyilatkozni a július 18-án esedékes meghallgatáson, az egyelőre kérdés.