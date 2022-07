Egyre jobban bonyolítják az orosz logisztikát Ukrajna új fegyverei

Egyre hátrább kényszerítik a fronttól az ukrán erők az orosz parancsnoki állásokat és hadianyag-készleteket a nyugati szövetségeseiktől kapott nagy hatótávolságú nehézfegyverek taktikus bevetésével, írja legfrisebb elemzésében az Institute for the Study of War (ISW). Szerhij Hlan, a herszoni ukrán katonai közigazgatás vezetőjének tanácsadója szerint a megszállt Herszon megyében ezért egyik fő lerakodóhelyüket Herszon határából, a várostól mindössze 5 kilométerre délkeletre fekvő Oleszhiből húsz kilométerrel hátrébb, Radenszk közelébe vonták vissza.

Bevetésen az ukrán hadsereg az USA-tól kapott M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszer) járműve Ukrajna déli részén, Zaporizzsja megyében. Az ukrán erők a 84 kilométeres hatótávolságú rakétatüzérséggel mélyen az orosz vonalak mögötti célpontokat, lőszerraktárakat, csapatösszevonásokat, parancsnoki állásokat is támadhatnak. Fotó: Armed Forces of Ukraine/Cover Im

De még ez is kevés lehet. Az ukrán erők a donyecki és a zaporizzsjai front után már itt, Herszonban is bevethetik az amerikaiaktól kapott HIMARS rakétasorozatvetőket, melyek hatótávolsága 84 kilométer, legalábbis erre utal Hlan tájékoztatása, amely szerint Tavrijiszkban, Herszontól 62 kilométerre keletre bombáztak egy orosz parancsnoki állást, aminek a környékén hadifelszerelést is összevontak az oroszok. Az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben eléggé megközelítette Herszont, de így is kb 15 kilométerre nyugatra húzódik a front a várostól, vagyis ilyen távolságban szinte biztosan HIMARs-szal mérhettek csak csapást.