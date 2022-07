Élő közvetítésünk a kata módosítása elleni tüntetésről

Több száz fős tüntető tömeg indult meg a Kossuth térről a Margit híd irányába, ahol a forgalom lezárását tervezik.

Hétfőn terjesztette be a kormány a kata-törvény módosító javaslatát, amit rendkívüli sürgős eljárásban ma, kedden már el is fogadhat a parlament úgy, hogy a tervezet értelmében az új szabályok szeptember 1-ével már életbe is lépnének. A legfontosabb módosítás, hogy a taxisokat leszámítva a katásoknak ezentúl csak magánszemélyektől származhatna bevétele.