Megbénították a forgalmat a Margit hídon a tüntetők

Cikkünk folyamatosan frissül!

Délelőtt tízre hirdettek meg tüntetést a Kossuth térre a kata módosítása ellen.

A kormány hétfőn terjesztette be az adónemet lényegében megsemmisítő tervezetét, amit kedden már el is fogadhat a parlament.

Lassan gyülekezett a tömeg, de 11 körülre már több száz fősre nőtt, és elindult a Margit híd felé.

Amikor elérték, elkezdték elállni a forgalmat. A villamossíneket teljesen ellepték, mindkét irányba megbénították az autóforgalmat is.

A tíz órai meghirdetett kezdéskor még csak pár tucatnyian lézengtek a Kossuth téren a kata módosítása, lényegében megsemmisítése elleni demonstráción, de helyszíni tudósítónk szerint azóta folyamatosan érkeznek a tiltakozók, akik most már százas nagyságrendben gyűltek össze.

Fotó: Kaufmann Balázs

A demonstrációt hétfő délután hirdették meg a Facebookon. Ennél hamarabb módjuk se lett volna, mert a kormány csak hétfőn terjesztette be a kata szabályat módosító törvényjavaslatát, amit rendkívüli sürgős eljárásban ma, kedden már el is fogadhat a parlament úgy, hogy a tervezet értelmében az új szabályok szeptember 1-ével már életbe is lépnének. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján még azt állította, hogy nincs kész a tervezet.

Fotó: Kaufmann Balázs

Magyarán a kormány alig több, mint másfél hónapot adna a katás vállalkozóknak arra, hogy amennyiben nem kizárólag magánszemélyeknek akarnának a jövőben szolgáltatni, más cégformát és adózási nemet találjanak magunak. Ez igen komoly terheket ró több százezer emberre, mert egy adószakértő olvasónk szerint az új vállalkozást indító vállalkozóknak szeptember 1-re nyitómérleget és nyitóvagyonleltárt kell készíteniük, amit aztán nem ingyen dolgozó könyvvizsgálóval is hitelesíttetnie kell. Hogy ez a gyakorlatban mit jelent? Valamennyi vagyontárgyat piaci áron kell számbavenni, és ezt alá is támasztani. A szeptember 1-től december 31-ig tartó törtévre pedig ugyanúgy beszámolót kell majd készítenie, és még a katás időszakot is le kell zárnia bevallással. Vagyis két üzleti év keletkezik, amikre két bevallást kell készíteni és beadni.

UPDATE 10:39: Helyszíni tudósítónk jelentése szerint már pár száz tüntető gyűlt össze. „Van némi füttyögés, és kiabálják, hogy »ne szavazd meg!«”- jelentette. Már transzparensek is vannak, például ez:

Fotó: Kaufmann Balázs



UPDATE 10:53: A tüntetők időközben több száz fősre növekedett csoportja elindult a Margit híd felé. Úgy tudjuk, az a tervük, hogy lezárják a forgalmat. "Ne bántsd a katást!" - skandálják, illetve azt is, hogy "gyertek velünk!".

UPDATE 11:01: A tömeg eleje lassan kiér a Jásszai Mari térre. A legújabb rigmus: "Nem vagyok csaló!". A demonstrációt élőben is közvetítjük a Facebookon:

Mint felvételeinken is látható, a hatóságokat váratlanul érte a fordulat. Semmilyen rendőri jelenlét nem látszik, a tüntetők a villamossíneken és az autók között gyalogolnak. "Aki dudál velünk van" - kezték skandálni a tüntetők, amikor valaki dudálni kezdett a dugóban. "Ne írd alá, Kata!" - kezdték skandálni a tüntetők, némi derültséget okozva.

UPDATE 11:07: Megjelentek az első rendőrök a hídon, amit budai irányba lényegében már lezártak a tüntetők, teljes szélességében elfoglalták az úttestet. Helyszíni tudósítónk közben biciklis kajafutárokkal beszél, akik azt mondják, hogy ők szinte mind katás vállalkozók, és a köreikben volt is szervezkedés, hogy minél többen jöjjenek ki kedden tiltakozni.

UPDATE 11:10: Pesti irányba is megbénult a forgalom a Margit hídon.