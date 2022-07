Tállai: Hogy miért 24 óra alatt fogadják el a törvényt? Mert a házszabály lehetővé teszi

Pár óra alatt zajlott le a vitája a katázást gyakorlatilag ellehetetlenítő törvényjavaslatnak kedd délelőtt a parlamentben. A törvényt hétfőn nyújtotta be a kormány, majd kivételes eljárásban tárgyalták, és délután már jöhet a szavazás róla.

A vita érdemi részén alig voltak benn kormánypárti képviselők, a kormányt pedig egyedül Tállai András államtitkár képviselte. A több órás vita végére elkezdtek megérkezni a fideszes képviselők a közelgő szavazás miatt, de a vitához főleg az ellenzékiek szóltak hozzá. Miután az ellenzéki frakciók 30-30 perces időkerete elfogyott, Tállai kapta meg ismét a lehetőséget, hogy elmondja a zárszavát.

Az államtitkár reagált pár többször felmerült kritikára is a törvénnyel kapcsolatban, például arra a több ellenzéki képviselő által is felvetett kérdésre, hogy miért a terjesztéstől számítva miért 24 óra alatt fogadják el a törvényt, Tállai elmondta, hogy azért, mert a házszabály ezt lehetővé teszi.

Fotó: Németh Dániel/444

A vitában többen kifogásolták azt is, hogy az eddig katázó adózóknak hat hetük lesz átállni valamilyen új adónemre, amivel kapcsolatban az államtitkár elmondta, hogy az adótörvény 30 napot ír elő minimumként. Tállai szerint elegendő ideje lesz mindenkinek dönteni, és az új törvény eleve nem tilt semmit, nem vonja el senki vállalkozói szabadságát, csupán visszatérnek a törvény eredeti szándékához.

Tállai is elismerte, hogy a 450 ezer katásból valószínűleg "tényleg többen lesznek", akik kikerülnek a kata hatálya alól, de ők adott esetben még akár kedvezőbb adózást is választhatnak maguknak. Az államtitkár példakánt az általányadózást említette, amit 24 millió forintos értékhatárig lehet választani. Tállai elmondta, hogy vagy a kisvállalati adó (kiva) vagy az általányadó meg fog felelni az elvárásoknak, és ezeket úgy módosították az elmúlt években, hogy az ellenzéki képviselők által emlegetett nyugdíjasok, cipészek, háziorvosok, masszőrök is megtalálhatják a számításaikat.

Tállai kitért arra is, hogy a vita során többször elhangzott, hogy az új törvény hatására többen elmennek majd az országból, de ő ezt semmiképp nem javasolná, mert szerinte bárhova is mennének az emberek, mindenhol csak magasabb adózással találkoznának.

Az államtitkár azzal sem ért egyet, hogy a változás a feketegazdaságba terelné az embereket, hiszen éppen a jelenlegi törvényt használták nagyon sokan arra, hogy kibújjanak a foglalkoztatás alól. Épp ezért szerinte az új törvény nem növeli majd a feketegazdaságot, hanem visszaszorítja azt.

Nem sokkal később a Parlament fideszes többsége megszavazta az új kata-törvényt.