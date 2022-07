A Kossuth téren tüntetnek a katakárosultak

Gelencsér Ferenc beszéde után Miczura Mónika énekesnő lépett a színpadra, aki elénekelte a cigányhimnuszként is emlegetett, Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt. Mint mondta, ezt 25 éve énekelte utóljára, most pedig az ihlette meg, hogy látott egy videót a keddi tüntetésről, amelyen a tiltakozók ezt a dalt énekelték.