Nemere István a katáról: Tegyem le a tollat és ne írjak?

Áradnak, özönlenek, hömpölyögnek a levelek a felhívásunkra, hogy kiket hogyan érint a kata kiherélése. Ezeket később összefoglaljuk, egyet viszont külön is kiemelünk, bejelentkezett ugyanis a legtermékenyebb magyar író. A népszerű könyveket évtizedek óta sorozatban alkotó, idén 78 éves Nemere István példája tökéletesen illusztrálja a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének közleményét, mely szerint az új kata hazavágja a könyvszakmát:

"Nemere István író vagyok, és nem értek semmit. Katás vagyok sok éve és értelemszerűen csak intézményeknek számlázhatok, hiszen könyvet magánszemélyek igen ritkán adnak ki. A könyvkiadók mind intézmények, másképpen nem is működhetnek, csak mint vállalkozások. Vagyis ezután tegyem le a tollat és ne írjak? Vagy hirdessem ki, hogy ezután mindenki, aki új Nemere-regényre vágyik, az fizessen nekem (szigorúan számla ellenében) x forintot? De ki fogja a könyvet kinyomtatni, kiadni, hozzájuk eljuttatni? Az író csak intézményeknek dolgozhat, erre SEM gondoltak az ún. törvényhozók? No persze akik ezt a rendelkezést hozták, azokról nehéz is feltételezni, hogy egyáltalán belegondoltak a kulturális szereplők helyzetébe. Ők általában nem írnak, nem olvasnak, sajnos."

Nemere Istvánról szóló 2014-es cikkünk szerint 8 éve 636 saját néven kiadott könyvnél tartott, de rengeteget publikál különböző szerzői álnevek alatt is. 2008-ban azt nyilatkozta, hogy napi 40 ezer karaktert ír.