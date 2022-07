Az ukránok készülnek valamire

Háromszor szólította már fel Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes a megszállt Herszon és Zaporizzsja megyék ukrán polgárait, hogy hagyják el a megszállt városaikat, akár annak árán is, ha csak a 2014-ben illegálisan Oroszországhoz csatolt Krímbe tudnának távozni, írta szerdai jelentésében az Institute for the Study of War (ISW).

Bevetésen az ukrán hadsereg az USA-tól kapott M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszer) járműve Ukrajna déli részén, Zaporizzsja megyében. Az ukrán erők a 84 kilométeres hatótávolságú rakétatüzérséggel mélyen az orosz vonalak mögötti célpontokat, lőszerraktárakat, csapatösszevonásokat, parancsnoki állásokat is támadhatnak. Fotó: Armed Forces of Ukraine/Cover Im

Valami készülőben van. Ennek egyik jeléről keddi frontösszefoglalónkban már megemlékeztünk: az ukrán hadsereg a nyugati szövetségeseitől kapott, nagy hatótávolságú nehézfegyverekkel egyre intenzívebben, és a fronttól egyre nagyobb távolságra támadja az orosz utánpótlásdepókat, lőszerraktárakat, jelentősen bonyolítva ezzel az orosz logisztikát. Ezeket a támadásokat nem csupán, sőt, nem is jellemzően a donyecki front északi részén indították, ahol a leglátványosabb az orosz készülődés az újabb offenzívára, hanem egyrészt Donyeck városa körül, de még inkább Zaporizzsja és Herszon megyék területén.

Az evakuációs felhívás újabb jele annak, hogy ezen a frontszakaszon próbálkozhatnak majd komolyabb offenzívával, felszabadító hadműveletekkel, amelyek járulékos káraitól óvni kívánják saját polgáraikat. Illetve attól is kimondottan tartanak, hogy az orosz erők lényegében emberpajzsként használnák a leigázott lakosságot, lakott övezetekbe telepítve a fegyvereiket.