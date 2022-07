Az USA írásban is vállalta, hogy akár csapásmérés árán is megakadályozza Iránt az atomfegyver beszerzésében

"Nem fogjuk hagyni, hogy Irán atomfegyverhez jusson" - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök jeruzsálemi sajtótájékoztatóján azután, hogy Jair Lapid izraeli miniszterelnökkel aláírták a Jeruzsálemi Nyilatkozatot, ami lényegében egy írásbeli fogadalom erről. Az USA és Izrael a Reuters jelentése szerint több burkolt figyelmeztetést is kiadott már a múltban arról, hogy akár megelőző csapás árán is megakadályoznák Iránt az atomfegyver beszerzésében, ugyanakkor az vita tárgya, hogy erre valóban képesek volnának-e.

Joe Biden amerikai elnök és Jair Lapid izraeli miniszterelnök aláírják a Jeruzsálemi Nyilatkozatot. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A csütörtöki írásos fogadalom nem jelent irányváltást a két ország külpolitikájában, csak megerősíti az USA több évtizedes elkötelezettségét Izrael, valamint amellett, hogy Izrael képes legyen "önmagában is megvédeni magát". "Az Egyesült Államok hangsúlyozza, hogy e vállalásának szerves része az az elköteleződés, hogy sosem fogja Iránt atomfegyverhez jutni, és kész nemzeti ereje minden elemét bevetni ennek elérése érdekében" - áll a nyilatkozat szövegében.

"Az egyetlen módja az iráni atomfegyverkezés megakadályozásának az, ha Irán tudja, hogy a szabad világ erőt is kész alkalmazni" - kommentálta a Nyilatkozatot az aláírás után Lapid miniszterelnök. Biden "Izrael és az Egyesült Államok, de mondhatnám, az egész világ létfontosságú biztonsági éreke" az iráni atomfegyverkezés megakadályozása.

Irán egyelőre nem reagált a Nyilatkozatra.

Az USA, az EU és Irán 2015-ben megállapodást írt alá az iráni atomfegyverprogram korlátozásáról. A megállapodás, amely jelentősen, tíz évre növelte azt az ún. kitörési időt, ami alatt Irán atomfegyvert lenne képes előállítani, Donald Trump elnök 2018-ban különösebb ok nélkül felmondta. Izrael akkori miniszterelnöke ugyanakkor üdvözölte a döntését, bár Irán a megfigyelők szerint egészen a felmondásig tartotta magát a megállapodás előírásaihoz. Azóta viszont növelte urándúsító kapacitásait, egyben az urándúsítás szintjét is - e két lépés önmagában csökkentette a kitörési időt. (Via Reuters)