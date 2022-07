Bolsevik tempóban üzent a Pesti Srácok a kata miatt felháborodott fideszes szavazóknak

Úgy tűnik, hogy itt az ideje figyelmeztetni a fideszes szavazókat, hogy vannak fontosabb dolgok, mint a megélhetésük. Az üzenetet Trombitás Kristóf kormányzati influenszer, a Megafon Központ fizetett Facebook-kampányainak egyik nagy hőse tolmácsolta a Pesti Srácokban az elhajlóknak.

A rákosista Szabad Nép legszebb hagyományait írásait idéző cikk címe kijelöli az irányt:

„A fegyelem a mi erősségünk, ne engedjünk ebből!”

Trombitás azzal indít, hogy jobboldaliakat is felháborított a katás törvénymódosítás.

„Alig telt el pár hónap a választások óta és máris született egy téma, amely nem csupán az amúgy is általánosan megosztott közéletet osztotta tovább, de még jobboldali berkekben is frontokat nyitott.”

De ez nem jól van így, mert hiába zsebbevágó kérdés, nincs kibeszélés, nem az egyéni érdekek számítanak, hanem a közösségé.

„Sok összetevőből adódik a jobboldal ereje, a közösség cselekvőképessége és mindezek közül az egyik legfontosabb a fegyelmünk. A fegyelem – egyesek ezt valami oknál fogva érdekesen értelmezik – nem vakhitet vagy feltétel nélküli megalkuvást jelent, távolról sem. A fegyelem annak megértése, hogy a közösség érdekei bizonyos kérdésekben sokkal inkább előrébb valóak, mint az egyéné. Még inkább megérthetjük ennek az erejét, ha megnézzük, mennyire döbbenetesen hiányzik ez a baloldalból. Fogalmuk sincs arról, mit jelent a saját érdekeiket a közösség mögé helyezni, azonnal és rapid módon robban minden hiszti. Mi azonban hiszünk a fegyelemben.”

Ha nem lenne érthető ennyiből, hogy Trombitás világosság teszi:

„Éppen ezért nem tudom hova tenni azokat a jobboldaliakat, akik most, amikor történik egy bizonyos szemszögből kellemetlen fejlemény, rögtön szükségét érzik annak, hogy az egység direkt megbontásával kifejezzék, mennyire nem értenek egyet.”

Az influenszer nem érti, hogy miért éppen most háborodtak fel emberek. Lehetne magyarázat erre, hogy a kormány átvert egy nap alatt egy olyan módosítást, ami pár százezer vállalkozót kedvezőtlenül érint, de ez ezek szerint kevés Trombitásnak, és tartani kell a frontot Orbán Viktor politikája és víziója mellett, mert válsághelyzet van:

„Értsük meg: nekem személy szerint senkivel sincs problémám és úgy hiszem, értek minden érvet. De nem értem az időzítését ennek a hirtelen függetlenségi mozgalomnak. Mert ez nem annak megmutatkozása, hogy mennyire létezhet különvélemény a táboron belül is. Ehhez egyszerűen érdemes megnézni, milyen valódi sokszínűség uralkodik a nemzeti oldalon, ahol Orbán Viktor politikája és víziója valóban egyesített egy sor olyan frakciót, amelyek amúgy más helyzetben egyáltalán nem biztos, hogy egy platformon helyezkednének el. Ez olyan kibeszélés, amely egy komoly válsághelyzetet átélő országban egyáltalán nem biztos, hogy szerencsés. Az egész világ élezi a kést, amit a nyakunkra tenne, az Európai Unió az utolsó utáni pillanatig is elmegy, hogy most már aztán tényleg komoly gazdasági nehézségeket okozzanak nekünk, mint magyar társadalomnak, miközben ugyanők jóemberkedésből egy valóban létező háborús agresszióra válaszul olyan szankciókat hoznak, amellyel a legnagyobb kárt saját maguknak okozzák.”