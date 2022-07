Fiatal tüntetők ezrei vonultak Budapesten, hajnalban parázs dolgok is történtek

Szerdán a Kossuth téren újabb tüntetés zajlott a kata-törvény miatt a keddi hídfoglalással zárult demonstrációk után.

A jórészt fiatalokból álló, több ezer főt számláló tömeg az esemény után megindult a belváros irányába, eltorlaszolta a forgalmat előbb a Nyugatinál, majd az Oktogonon, tüntetett a Lendvay utcai Fidesz-székháznál, mielőtt késő este a Karmelita kolostor elé vonult

Legalább ezren tüntettek még a Dísz tér előtt is késő este.

Hajnalban 200-an még elfoglalták a Margit hidat is, akadályozva a Pestről Budára tartó forgalmat.

Rendőrök elvitték a Kutyapárt elnökét.

Szerda este 6 órától tüntetést hirdetett a Parlament elé a Momentum Mozgalom, hogy így fejezze ki szolidaritását a kata-törvény károsultjaival. Már kedden is több ezer ember demonstrált a fővárosban a jogszabály elfogadása előtt, közben és után. Aznap több százan állítottak blokádot a Margit hídon és az Erzsébet hídon is, akadályozva a közlekedést.

Hétfőről keddre, alig 24 óra alatt ment át az a módosító az Országgyűlésen, ami több mint 400 ezer magyar állampolgár megélhetését nehezíti meg azzal, hogy előírja: a katázó egyéni vállalkozóknak szeptember 1-től nem lehetnek céges ügyfelei. A törvény raáadásul rendkívül rövid időt ad ezeknek az érintetteknek, hogy megoldást találjanak, mert már szeptembertől életbe lép.

Nehéz volt megbecsülni, hogy a keddi események után mekkora marad a felháborodás az érintettekben, de eleinte úgy tűnt, nem sok, lassan gyűlt a tömeg, és békés volt a hangulat.

A szerdai momentumos tüntetést Bedő Dávid országgyűlési képviselő konferálta fel. Egy ételfutár levelét olvasta be, aki nem mert színpadra állni, mert attól tartott, veszélybe kerülne a munkája. A futár arról írt, hogy tanárként végzett, de már tanulmányai alatt futárkodott, ezzel tudta biztosítani megélhetését, aminek ezennel vége. (A demonstráción, ahogy kedden is, sok motoros- és biciklis futár vett részt.)

Biciklis futárok a Kossuth téren 2022. július 13-án Fotó: Németh Dániel

Utána az író Tompa Andrea lépett színpadra, aki arról beszélt, hogy a kormány újabb csoportot kriminalizál azzal, hogy csalónak bélyegez tisztességes magyar állampolgárokat. Ésik Sándor ügyvéd, a Diétás Magyar Múzsa főszerkesztője hasonló gondolatot futtatott le, és arról beszélt, épp a kormány kriminalizálja ezeket az embereket, mert ez az intézkedés többszörösére növeli tömegek adóterheit, ezzel törvényszerűen növeli a feketegazdaságot, és azt üzeni sok százezer embernek, hogy csaljanak, legyenek bűnözők.

Para-Kovács Imre újságíró a tőle ismert fanyar stílusban arról lamentált, hogy az ország már rég reménytelen, de próbálkozni akkor is muszáj. A legszenvedélyesebb beszédet Szabó-Szontágh Luca, improvizációs színész és tréner mondta, aki azt fejtegette, nem tudja, hogyan fog ősztől megélni, és még nehezebb elfogadni egy olyan kormánytól a megszorítást, amelyik nem árulja el, mire költi a beszedett pénzeket.

Para-Kovács Imre beszél a kata-törvény ellen tüntetőkhöz a Kossuth téren, 2022. július 13-án Fotó: Balázs Kristóf

Utolsóként Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke állt a színpadra, és ellenállásra buzdított.

Ő arról beszélt, a kormány hazudott, amikor azt állította, hogy csak Orbán Viktor tudja megvédeni a magyarokat a válságtól, mert éppen, hogy előidézi az inflációt, a forint romlását, most pedig százezreket hoznak borzasztó gazdasági helyzetbe a kata szétverésével. Szerinte a kormánypárti politikusok azért nem egyeztettek senkivel, mert rettegnek az emberektől, és mert nem érdekli őket, mi lesz az emberek megélhetésével. Novák Katalinnak azt üzente, hogy egy ilyen fércmunkát magára valamit is adó köztársasági elnök nem írhat alá, és bejelentette, hogy a Momentum törvénymódosítást nyújt be, hogy ne lépjen hatályba a kata-törvény. Azt kérte a tüntetőket, később is jöjjenek ki a térre, tartsák életben a tüntetést.

Gelencsér után Miczura Mónika énekesnő elénekelte a cigányhimnuszként is ismert, Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt, majd alig ért véget a tüntetés, néhány száz ember azonnal megindult a Nyugati tér felé, és alig néhány perc alatt megbénították a forgalmat.

A téren szűk óra alatt nagyjából 2000 fős tömeg gyűlt ősszel, eközben egy több tucatnyi, talán 200 tüntetőből álló csoport a felüljárón is eltorlaszolta a forgalmat. Meglephette az események alakulása a rendőröket: egy rendőrautó a másikba tolatott, miközben igyekezett kivonulni a demonstrálók által megszállt térről.

Zúgott a mocskos Fidesz, de sokáig nem volt világos, hogy pontosan mi is a tüntetők célja:

A rendőrök 8 óra tájékában megkezdték kiszorítani a felüljárót elfoglaló csoportot, de a tömeg nagyob része a Nyugati térről eközben megindult az Oktogon felé. Füttykoncert, dudálás, mocskosfideszezés kísérte őket a Nagykörúton. Miután közel 1500 ember átért az Oktogonra, és ott is elállta a forgalmat, kisvártatva a Lendvay utca, a Fidesz székháza irányába indultak meg.

Egy népszerű transzparens Fotó: Kiss Bence

Várakozás a Nyugati téren Fotó: Balázs Kristóf

A hangulat felháborodott volt, de ekkor még nem túlzottan harcias, gyakran csendültek fel jókedvű dallamok is. Biciklis futárok igyekeztek összeterelni egyben tartani a tömeget, hogy ne morzsolódjon teljesen szét, és ez ideig-óráig sikerült is. A Lendvay utcánál egy 500-600 fős, skandáló tömeg állt szemben a székházat védő rendőrökkel. Itt viszonylag békés volt a hangulat, katás vallalkozók mondták el történetüket egy megafonba:

A tömeg másik fele viszont az Andrássy úton visszafordulva a Deák tér felé indult, ahol a rendőrök egy sorfallal útjukat állták. Ekkor kisebb lökdösődésre is sor került a hatóságiak és a tüntetők között, egy embert meg is próbáltak kiemelni a tömegből, sikertelenül.

9 óra tájékában lezárták az Oktogont a körút és a Deák tér irányába; onnan csak kifelé lehetett haladni, járókelőket sem engedtek át a rendőrök a téren, ahol több tucatnyian leültek az úttestre, ezzel is demonstrálva, hogy nincs szándékukban elhagyni a teret. A rendőrök könnygázpalackokkal vonultak fel a tüntetők előtt, akikhez időközben csatlakoztak a Lendvay utcánál demonstráló százak is.

Demonstráció a Lendvay utcánál Fotó: Németh Dániel

Az egyesült tömeg ezután megindult a Blaha felé, és 9.30 után inkább az volt az érzés, hogy duzzad a tömeg, semmint hogy oszlásnak indult volna. Döntően fiatalok vonultak keresztül a városon, váltakozva ujjongva és üvöltve szidva a kormányt és annak vezetőjét. Woltos és Foodpandás biciklisfutárok vezetésével menetelt a tömeg a Blahán jobbra fordulva tovább az Astoriáig, népdalokat énekelve.

Fotó: Németh Dániel

Érdekes volt, hogy nem csappanni, hanem helyenként duzzadni látszott a tömeg, ami időközben a Karmelita felé vette az irányt. Az Erzsébet hídról lekanyarodva kisebb összetűzés is történt a rendőrökkel, de csak egy-két embert emeltek ki a készenlétisek a tömegből, komolyabb atrocitás nem történt. Szép számban érkeztek meg a demonstrálók a Vár aljába és több százan, talán ezernél is többen kapaszkodtak fel a Dísz térig, mire a rendőrök lezárták a felfelé vezető utat a Hunyadi János út felől.

Fotó: Németh Dániel / 444

Így is jelentősnek mondható tömeg gyűlt össze a Dísz téren, és sokáig kérdéses volt, vajon mi lesz a kimenetele a helyzetnek, miután a továbbra is főleg fiatalokból álló mag többszöri felszólításra sem volt hajlandó elhagyni a helyszínt.

Végül nem volt szükség beavatkozásra, negyed 1 körül a tömeg döntő része megkezdte a levonulást a helyszínről, és békésen távozott.

Nagyon úgy tűnt, hogy vége, de nem így történt. Mintegy 200 fanatikus fél 1 után kevéssel elfoglalta a Margit hídat, akadályozva a Pestről Budára irányuló forgalmat. A rendőrök végül csak 1 óra után intézkedtek, és végül fél 2-re leterelték az útról a fiatalokat.

A Margit híd elfoglalásával egy időben rendőrök intézkedtek Kovács Gergővel, a Kutyapárt elnökével szemben az Erzsébet híd budai hídfőjénél. A 444-nek megküldött felvételeken az is látszik, hogy a hatóság a rendőri intézkedés akadályozása miatt Döme Zsuzsannával, a Kutyapárt másik politikusával, Ferencváros alpolgármesterével szemben is intézkedett. Őt meg is bilincselték.

Kovács állítólag a felszólítás ellenére lelépett az úttestre. Az esettel kapcsolatban megküldtük kérdéseinket a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak.

