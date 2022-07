A feketegazdaságot is erősítheti a kata kivezetése, de könnyen lehet, hogy még tervez itt változásokat a kormány

Gyakorlatilag száz százalékban biztos, hogy a feketegazdaság erősödni fog, és újra működésbe léphetnek a számlagyárak – mondta a 444-nek Angyal József okleveles adószakértő arra a kérdésre, hogy mi várható most, miután a kormány villámgyorsan és radikálisan korlátozta az adónemre jogosultak számát.

Ahogy Angyal összefoglalta, a kata tételes adó, azaz nem nő senkinek az adókötelezettsége, ha számlát adott, tehát a szereplők nem érdekeltek abban, hogy ne számlázzanak.

Ehhez képest a katázásból kiszorított egyéni vállalkozók közül sokan általányadózásra válthatnak, ahol a bevétellel együtt nő az adó mértéke, így Angyal szerint ott lehetnek olyanok, akik meggondolják, hogy adjanak-e számlát, főleg ha magánszemély a megrendelőjük. Példaként egy lakásfelújítást említett, ahol általában eleve négyszemközt zajlik a tárgyalás a megrendelő és a vállalkozó között.

Számlagyűjtögetők

A katából kiszorított vállalkozók között lehetnek olyanok is, akik ismét számlagyűjtögetésbe kezdenek. Ők jellemzően nem azok lesznek, akik egy számítógéppel, otthonról dolgoznak: az általányadózók többsége ugyanis a bevétele 40 százalékát számolhatja el bizonylat nélkül költségként. De Angyal példája szerint képzeljünk el valakit, aki olyan vállalkozást visz, amelynek anyagbeszerzési és bérköltsége is van, és mondjuk 35 százalék körül jönne ki az összköltsége. Elképzelhető, hogy ő nem a 40 százalékos általányadózást választja, hanem gyűjt még valahonnan 15 százaléknyi számlát, és a kedvezőbb tételes adózást választja.

De az új szabályok azokat is a szürke- és a feketegazdaság felé terelhetik, akik továbbra is katázhatnak: az új törvény szerint ugyanis 18 millió forintra növelték az éves bevételi értékhatárt, de az alanyi adómentesség továbbra is évi 12 millió forintról szól, azaz a katás vállalkozók kifejezetten nem lesznek érdekeltek abban, hogy akár csak ezer forinttal átlépjék az értékhatárt. Így a jól kereső katások körében is elképzelhető, hogy lesznek, akik egyszerűen leállnak a számlaadással, ha közel a limit. Épp ezért Angyal József véleménye szerint a bevételi értékhatár 18 millió forintra történő emelése szakmailag teljesen értékelhetetlen lépés a kormány részéről.

A taxisoknak tett ígéret Brüsszelben bukhat el

Ugyan az új katás törvény kivételezett csoportként kezelte a taxisokat, akik úgy is maradhatnak ennél az adónemnél, hogy nem csak magánszemélyeknek számlázhatnak, ők mégsem elégedettek, és az alanyi adómentesség határának a megemelését is kérték. Az Országos Taxis Szövetség főtitkára, Metál Zoltán a napokban már arról beszélt, hogy Bánki Erik, a parlament gazdasági bizottságának fideszes elnöke azt mondta, támogatja a kezdeményezésüket, hogy esetükben az áfamentesség határát az évi 12 millióról 14-15 millió forintra emeljék.

Ám Angyal szerint nehéz elképzelni, hogy ez össze is jöjjön. Mint elmondta, amikor Magyarország belépett az Európai Unióba, 35 ezer euróban határozták meg az alanyi áfamentesség határát, és amikor 2017-ben a kormány duplájára emelte a kata értékhatárát, az összes tagállam egyhangú támogatása kellett hozzá. Akkor ezt megkaptuk, de az ismételt emeléshez újra a tagállamok jóváhagyására lenne szükség. Az okleveles adószakértő szerint a jelenleg viszonyok mellett, amikor a magyar kormány sorra vétózott meg uniós javaslatokat, nehéz elképzelni, hogy mindenki támogassa a csak ránk vonatkozó lazítást az áfamentesség felső határán.

A 0 százalékos adósáv

Angyal József szerint a katával kapcsolatban az igazi hibát a kormány követte el, még 2017-ben, amikor az értékhatárt 6 millióról 12 millió forintra emelte, de megmaradt a havi 50 ezer forintos adóösszeg. Ezzel gyakorlatilag létrehoztak egy 6 és 12 millió forintos bevétel közötti 0 százalékos adósávot.

Ehhez képest úgy látja, a kormány részéről teljesen hamis kommunikáció folyik a kata kivezetésével kapcsolatban. Elmondta, nem igaz az, hogy a katát annak idején a lakosság számára szolgáltatásokat kínáló vállalkozóknak hozták volna létre. Ezzel szemben kifejezetten célozták vele a szellemi szabadfoglalkozásúakat, akiknek alacsony a költségük, így a mostani változtatás olyanokat is sújt, mint például az igazságügyi szakértők.

Az sem igaz, hogy sokkal többen vették volna igénybe a katát, mint ami az eredeti elképzelésben szerepelt. Angyal is idézte azokat a 2013-as kormányzati nyilatkozatokat, melyek péntek reggeli cikkünkben már szerepeltek, és melyek szerint 500 ezer vállalkozást vártak ebbe az adónembe.

Negyede, fele, kétharmada

Az okleveles adószakértő szerint látványos az is, ahogy folyamatosan nőtt a kormányközeli megszólalásokban azok száma, akiket visszaéléssel gyanúsítottak meg: Parragh László iparkamari elnök eleinte a katások negyedéről, később feléről beszélt, Orbán Viktor és Gulyás Gergely már arról, hogy a katások kétharmada élhetett vissza a rendszerrel. Világos, hogy ilyen ütemben nem nőhetett a visszaélések száma, ezért Angyal szerint az egyetlen logikus magyarázat, hogy a költségvetési helyzet miatt volt szükség a szigorításra. Ő maga azzal számol, hogy a változtatás 300-400 milliárd forintos bevételtöbbletet hozhat idén a költségvetésnek.

Egy másik gyakori kormányzati érv, hogy a katások alacsony nyugdíjra számíthatnak, ezért volt szükség a közbelépésre, de ehhez képest feltűnő, hogy az új törvénnyel eltörölték a korábban létező lehetőséget, hogy valaki katásként 75 ezer forintot fizessen be havonta, viszont magasabb tb-alapra legyen jogosult. Angyal szerint ez átmeneti állapot: ő maga arra számít, hogy a novemberi nagyobb adócsomag rendezheti ezt a helyzetet, és a katában maradó vállalkozók számára hozhat újabb változásokat.

Parragh László MKIK-elnök korábbi nyilatkozatai alapján arra lehet számítani, hogy olyan törvény születhet, amely alapján a kata havi díja nem lehet alacsonyabb, mint a minimálbér után fizetett adók és járulékok összege. Ez jelenleg 93 ezer forint, és Angyal elmondása szerint ha a kormány januártól 8 százalékkal emelné a minimálbért, pont kereken 100 ezer forint lenne a katások által fizetendő havi összeg.

Angyal szerint ez megmagyarázhatja, miért lökték most ki a 75 ezer forintos opciót a rendszerből – épp ezért beszélt arról, hogy a kata átalakítása még nem ért véget, ez csak egy hirtelen és drasztikus lépés volt.