Ha tényleg így alakítják át a rezsicsökkentést, akkor durván becsapták az állampolgárokat

„Mert lehet olyan árképzési rendszert is csinálni, hogy rögzítjük az árakat. A nemzeti kormány – attól nemzeti egy kormány, hogy megvédi az embereket – erre az álláspontra helyezkedett, és mi rögzítettük az árakat a háztartások számára; a gazdaságban meg a piacon egy másik történet, de a háztartások számára a családok védelme érdekében, nyugdíjasok védelme érdekében az árakat rögzítettük. Hiába mozgott az ár, mi azon nem változtattunk. És most hiába megy fel kétszeresére, háromszorosára Európában, Magyarországon a háztartásoknál nem megy föl. A gazdaság szenved, tehát azért a vállalkozóknak, az iparban dolgozóknak ki kell fizetni egy magasabb árat, de a lakásoknak, a családoknak nem kell kifizetniük.

De meddig lehet ezt fönntartani?

Amíg a mi kormányunk van a kormányrúd mögött, addig ez így lesz.”

Orbán Viktor a Kossuth rádióban, 2021. november 5.

„És végül a rezsicsökkentés érdekében hozzá kellett nyúlnunk az átlagos fogyasztás feletti mennyiségekhez, vagyis azt kellett döntenünk, hogy próbáljuk megmenteni a rezsicsökkentést úgy, hogy aki átlagos mennyiségű energiát fogyaszt, annak továbbra is legyen csökkentett rezsije, aki azonban az átlag fölött fogyaszt, annak piaci árat kell fizetnie, vagy ha tud, akkor próbáljon meg visszajönni az átlagos fogyasztási szint alá. Én nagy tisztelettel arra kérem a magyarokat, illetve a családokat, hogy aki átlag felett fogyaszt, lássa be, hogy most kénytelenek vagyunk az átlag fölötti fogyasztására kivetni a valódi árat; ha ezt nem így tennénk, akkor egyébként a teljes rezsicsökkentési politikát meg kellene szüntetni.”

Orbán Viktor a Kossuth rádióban, 2022 július 15.

Napok óta számolgatnak az emberek Magyarországon: milyen összegű számlák jönnek majd augusztustól, milyen formában fognak adózni a kisvállalkozók. Pontos információ még egyik ügyben sincs, se a katatörvény, se az új rezsiszabályozás részleteit nem hirdették ki egyelőre.

Egy kormányzati közleményben viszont szerepel egy árulkodó mondat: „Az új szabály augusztus 1-től lép életbe, ezt követően is az előzőleg megállapított éves átlagfogyasztásra lesznek kiállítva a számlák.”

Tehát az új számlák heteken belül megérkezhetnek. Ami pedig ennél is fontosabb: e közlemény alapján a számlákat a korábbi fogyasztás alapján kell kifizetni, az átlagfogyasztás feletti részen piaci áron.

Egy olyan időszak fogyasztása alapján jöhetnek tehát a számlák, amikor az emberek még annak tudatában használták az áramot és a gázt, hogy az árak rögzítettek.

Egy kormányzati megszorítás, ha állami bevételnövelés a célja, általában úgy néz ki, hogy bejelentik: van valami, ami mostantól drágább lesz. Ez is lehet fájdalmas, és ez is ellenkezhet egy kormány választási ígéreteivel, de ebben az esetben az állampolgár legalább eldöntheti: az új (ebben az esetben konkrétan többszörös) árak mellett mennyit fogyaszt. De ha a kormány valóban ebben a formában vezeti be a rezsicsökkentés-csökkentést, akkor ilyen lehetőség most nincs. A következő éves számlafordulóig hiába fogja vissza valaki az áram- és gázfogyasztását, akkor is egy olyan időszak után fizet, amikor a kormány még nagyon határozottan állította, hogy a rezsi fix. (Ahogy a Portfólió írja, ettől még érdemes elkezdeni a takarékosabb fogyasztást, már csak a 2023-as számlák miatt is.)

Sőt, nemcsak határozottan állították, de központi politikai üzenetté is tették ezt.

Nemcsak azt, hogy biztosan megmarad a rezsicsökkentés, de kőkeményen támadtak mindenkit, aki ennek fenntarthatóságát kérdőjelezte meg, vagy arról beszélt, hogy érdemes visszafogni a fogyasztást. Érdemes most visszanézni például a Fidelitas drámai kampányvideóját:

Még a múlt héten is, fizetett Facebook-posztoktól a kormányszóvivő TikTokjáig bezárólag gúnyolódtak azon, ha bárki megemlítette a takarékosságot, mint lehetőséget.

Ezek után nemcsak, hogy teljes kommunikációs fordulatot kell végrehajtaniuk, de úgy tűnik, hogy az embereknek utólagosan kell többletet fizetni azért, mert hittek a kormánynak. Ha valóban ez lesz a kihirdetett szabályzatban is, az a magyar állampolgárok durva becsapása. Ha mégsem ez lesz benne, akkor a kormánynak érdemes lenne világosabban beszélni, ha már épp most növelték további tízmilliárdokkal a kommunikációra szánt keretet.