„Kevesen vagyunk az ország statáriális megadóztatásának végrehajtásához”

A kata módosítása megroppantja a könyvelői szakmát is, írja a pénteki közleményében a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete.

„Minden idők legnagyobb adóemelése bontakozott ki az elmúlt hetekben, amit most már rezsiválság is kísér. A megnövelt adókat könyvelők vallják majd be, akik közül sokan katásként adóztak, az MKOE részéről az ő egzisztenciájukért is aggódunk” - közölte Ruszin Zsolt, a MKOE alelnöke.



Ebben a helyzetben visszautasítanak „minden bagatellizálást és találgatást arról, hogy hány perc alatt és mit lehet megoldania egy könyvelőknek”. A szervezet szerint az elmúlt napokban azt láttuk, hogy minden könyvelő - az aktuális feladatai, vagy a szabadsága terhére - igyekezett tájékoztatást adni a kialakult helyzetről.



„A könyvelők számára nincs szó valódi üzleti lehetőségről, mert az ilyen kényszerkereslet mindig torz üzletmenethez vezet.