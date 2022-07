Az agitprop varázslója 📢 , aki kedves trükkökkel 💥 bolondítja meg a központi 😵‍💫 direktívát 😜

A finom különbségek, az apró részletekben lakó ÖRDÖG. 👿 Ezek adnak egyedi ízt az egyébként alakzatban mozgó pártszolgálatos influenszereknek. Hatványozottan IGAZ ez 👉 NÉMETH BALÁZSRA, 📺 a KÖZSZOLGÁLATI televízió hírolvasójára, aki sok társával együtt 2021-ben kapcsolt rá a facebookos politikai véleményführerkedésre.

⁉️Mi különbözteti meg Németh Balázst mondjuk 📢 Deák Dánieltől, 📢Rákay Philiptől vagy éppen a 📢 KOPASZ OSZTTÓL?

A 🍉 FELÜLETES 🤪 facebookozó 🤪 számára nyilván nem sok. Az állampárt szolgálata NEM A SZÉP egyéni megoldásokról szól. A válaszonline-os Ablonczy Bálint mondta valahol, hogy a Fidesz médiája OLYAN MINT A 🔴 VÖRÖS HADSEREG. 💪Egyenként a katonák nem túl kvalitásosak, nincsenek igazán jól 🔫 felfegyverezve, gyakran 🍾 illumináltak, de irdatlan sokan VANNAK, gátlástalanok, és tömegesen ijesztően hatékonyak. Pont így van ez az influenszerekkel is. Már csak azért is, mert a párt a 🥪SZENDVICSEMBEREIT ide-oda pakolgatja. Hol újságírónak, HOL elemzőnek, szakértőnek, tanácsadónak, hol pedig influenszernek álcázva vetik be őket. 👉Pont így van ez Németh Balázzsal is.