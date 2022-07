Amire jut pénz, és amire nem

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, egy minden bizonnyal forró hét első napján. Az már biztosnak tűnik, hogy rövid fellélegzés után visszatér a kánikula a héten, de még az sem kizárt, hogy közéletileg is forróbb lesz a hét, mind amit megszokhattunk egy átlagos júliuson: a katatörvény miatt tiltakozó futárok ugyanis hétfő reggelre hirdettek tiltakozó akciót, és a hét elejére Szegedre és Győrbe is jelentettek már be tüntetést. Mi beszámolunk majd minden történéséről, így továbbra is érdemes lesz a 444-en követni a híreket.

Addig is, négy cikket külön is ajánlunk:

Mibe fog ez nekünk kerülni

Fotó: Németh Dániel

Még mindig sok a bizonytalanság a rezsicsökkentés csökkentése körül, amit magyaráz az is, hogy hiába a kormányzati bejelentés, a részletek még mindig nem jelentek meg a közlönyben. Mindenesetre a kormány a hétvégén már jelezte, hogy hozzányúlhatnak a még meg sem jelent szabályokhoz, és vizsgálják az árammal fűtők, illetve a kistelepülésen élők helyzetét. A második Orbán-kormány energetikai államtitkára, Hodola Attila pedig arról beszélt, hogy a kormány elszámolta az átlagfogyasztást, és szerinte nem a fogyasztók negyede, hanem a fele fizethet majd többet a rezsiért. Kiderült az is, hogy a kormány hiába hirdetett itthon energia-veszélyhelyzetet, erről továbbra sem tájékoztatták az EU-t.