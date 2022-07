Azért lassítják le a várost, hogy felkeltsék a kormány figyelmét

A hétfő reggel 7 nem a legtipikusabb tüntetésidőpont, de nem is szokványos tüntetők gyülekeztek ekkor a Margit híd pesti hídfőjénél. Futárok jelentettek be tüntetést a katatörvény és a rezsiemelés ellen, és kifejezetten azt írták a felhívásba: ellenzéki pártok zászlóit nem akarják itt látni. És azért szervezték a tiltakozást erre az időpontra, hogy a reggeli forgalom megzavarásával minél nagyobb figyelmet keltsenek.

Kerékpár, megafon. Fotó: Németh Dániel

A megmozdulás első perceiben minden illedelmesen zajlott. Százötven demonstráló után lehet lezárni egy sávot, még százötven után még egyet, egy ideig ezt mindenki be is tartotta, mindkét irányba el tudtak így még menni az autók, járt a villamos is. De ennél azért dühösebbek voltak a résztvevők, nem kellett sok idő, hogy fellazuljanak a fegyelmezetten tartott vonalak - teljes szélességében elfoglalták a hidat. Az utolsó villamos még elment, aztán keresztbe elállták az utat.

Volt egy központi megafon, abba beszélhetett bárki. Nem voltak profin megírt beszédek, nem voltak „kedves barátaim, azért gyűltünk ma itt össze”-jellegű szófordulatok. Olyan viszont volt, aki rekedtségig kiabált dühében.

Úgy viselkedtek az emberek, mint akiknek a nyár közepén felforgatta az életét a kormányuk, és fogalmuk sincs, néhány hónap múlva miből fognak élni.



Néhány százan aztán elindultak a körúton a Nyugati felé. Amióta az Orbán-kormány megszorításokat kezdett bejelenti, vasárnap kivételével minden nap volt hasonló közúti megmozdulás: hidakat, utakat, csomópontokat foglalnak el ideig-óráig. Nincsenek igazán sokan - de a múlt héten bejelentett intézkedések hatásai még nem is érték el igazán az embereket.

Zengett a Mocskos Fidesz! a körúton. Elmentek így a Nyugatihoz, aztán az Oktogonra, az Andrássy úton végig a Deák térre, onnan az Astoriára. Elől futárok, mögöttük sima tüntetők. Menjünk a hídra! - javasolja az egyik futár, de mire az Erzsébet hídhoz érnek, már inkább azt mondják, mégse menjenek fel, mert ott könnyen körbezárják őket a rendőrök. Közben jön a hír arról, hogy a Margit hídon már oszlatnak. Öt embert elő is állítottak ott.

Látszik, hogy nincs teljesen világos terv. A futárok néhány perc türelmet kérnek, amíg kitalálják, mi legyen a következő lépés. Mindez az út közepén zajlik a Ferenciek terénél. Vannak autósok, akik dudálással biztatják a tüntetőket. De van olyan járókelő is, aki azt kiabálja, miért nem az uniós szankciók ellen tüntetnek inkább. Vagy miért nem dolgoznak.

Fotó: Németh Dániel

A tömegnek nincsenek igazi vezetői. A tiltakozást titkos csatornákon szervezték meg, és ez nem a politikaelméletileg tudatos civil akciók vagy az SZFE-tüntetések nagy műgonddal kialakított dramaturgiájának világa.

Ezek egyszerűen csak dühös emberek, akik az ellenzékben sem bíznak, közéleti tapasztalatuk sincs, és úgy érzik, átverték őket.



Az infrastruktúra lassítása a cél, ez az eszköz maradt a kezünkben, mondja az egyik tiltakozó futár. Szerinte ezzel lehet még a kormány figyelmét felkelteni. Van, aki szerint a taxisblokád jelenti a példát, csak a futárközösség nincs annyira jól megszervezte, mint a taxisok voltak. Azért csinálják reggel, hogy minél láthatóbbak legyenek, minél nagyobb hatásuk legyen. Látszik, hogy attól már nem ijednek meg, hogy ez sok közlekedő embernek kellemetlenséget okoz.

Te is fizetsz rezsit! - válaszol az egyik tüntető egy méltatlankodó autósnak. Amikor pedig a BKK-hangosbemondó egy megállóban így szól: Tisztelt utasaink, a mai napon komolyabb forgalmi fennakadásokra lehet számítani, valaki visszakiabál: az biztos!

Végül visszaindulnak a Kossuth térre. Közel nyolc kilométer gyaloglás után a tűző napon megérkeznek a parlament elé, hogy átadják a petíciójukat. A három pont: a rezsiemelés megváltoztatása, a katatörvény megváltoztatása és annak eltolása januárig. A parlament előtt viszont nincs kinek átadni, és itt már nem is zavarnak igazán senkit. Ekkor jön az ötlet, hogy menjenek a képviselői irodaházhoz, hogy az ülésre tartó képviselőkkel találkozzanak.

Az irodaházat rendőrök sorfala állja el. Le is zárják az épület melletti szakaszt, sorban igazoltatják az oda érkezőket, tudósítókat is. Aztán egyesével kiküldik őket onnan.

Ott a Hollik! - kiáltja fel valaki. A Fidesz kommunikációs igazgatója igyekszik a parlament felé a 444 tudósítói mellett. Ritka pillanat a képviselő életében: ezen a szakaszon minden héten végigmegy, de most emberek szidják és kiabálnak be neki. Mindenki elmondhatja a véleményét - mondja, aztán besiet a parlamentbe, ahol a kormánypárti kollégái közül alig néhányan jelentek meg.

A petíciót végül Jámbor András és Tordai Bence képviselők olvassák be az ülésteremben, ők az irodaház előtt találkoztak a tüntetőkkel.

Még nem látszik, hogyan folytatódik a tiltakozás, de az egyik népszerű skandálás az volt: