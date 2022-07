Láncfűrésszel rontott munkásokra egy debreceni férfi

Július 15-e emlékezetes nap lesz a debreceni rendőröknek, nem minden nap kapnak ugyanis bejelentést arról, hogy valaki láncfűrésszel őrjöngve támad emberekre. Pedig aznap pont emiatt riasztották őket: A debreceni Epreskert utcában egy férfi három, az utcában füvet nyíró munkásra támadt.

A sértettek az utcán kaszálták a füvet, és összeszólalkoztak egy férfival, aki kis veszekedés után eltűnt, hogy aztán egy jókora láncfűrésszel térjen vissza. A rendőrség beszámolója szerint a férfi nem is csak blöffölt, nem csak ijesztgetni akarta a berregéssel a munkásokat, hanem nekik is rontott, sőt, egyiküket meg is vágta a fején.

A kiérkező rendőrök megbilincselték és letartóztatták a férfit, aki ellen emberölési kísérlet megalapozott gyanúja miatt indítottak nyomozást. A sérült férfit kórházba szállították, az elsődleges orvosi vélemény szerint csak könnyű sérüléseket szenvedett. (Police.hu)