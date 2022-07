Wolt: tiszteletben tartjuk a futárok véleménynyilvánítási szabadságát - FoodPanda: Megértjük a futárpartnereink frusztrációját

"Megértjük a futár partnerek felháborodását, magunk is vizsgáljuk annak lehetőségeit, hogy milyen megoldást találhatunk a kata törvény módosítása miatt előállt problémára" - ezt válaszolta a Wolt a 444 kérdésére, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a biciklis és motoros futárok, köztük a Wolt futárai a kata módosítása miatt kitört tüntetéshullám vezetőivé váltak. Sabjányi László, a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a Wolt is csak a közösségi médiából értesült, hogy a futárok demonstrációt szerveznek hétfőre.

"A Wolt tiszteletben tartja a futár partnerek függetlenségét és véleménynyilvánítási szabadságát, így nem korlátozza vagy tiltja a futár partnerek számára a demonstrációkon való részvételt, ugyanakkor nem is buzdítja őket erre" - írta Sabjányi, hozzátéve, hogy a futár partnereknek is jelezték már, hogy a cég dolgozik azon, hogyan oldják meg a kata kiesését szeptembertől. "A Wolt operáció zavartalanul működött tovább a tüntetés ideje alatt is, mivel a rendszer nem előzetes időbeosztás alapján rendeli a futár partnerekhez a szállítási feladatokat, hanem a futár partnerek maguk dönthetik el, hogy mikor akarnak munkára jelentkezni" - tette hozzá az ügyvezető igazgató.

Fotó: Németh Dániel

A másik nagy ételkiszállító cég, a Foodpanda azt jelezte, hogy futárai saját döntésük alapján vesznek részt a tüntetéseken, a cég nem szervez futárokat a demonstrációra. "A foodpandával szerződésben álló futárpartnereink nagy többsége KATA-s egyéni vállalkozó, ezért a foodpanda is szorosan követte és jelenleg is követi az új KATA-törvénnyel kapcsolatos fejleményeket. Megértjük minden KATA-s adózó, így a futárpartnereink frusztrációját és aggodalmát is a jövővel kapcsolatban, akár vidéken élnek, akár a fővárosban." írta a cég a 444.hu kérdésére.

Juhász István, a foodpanda Magyarország ügyvezetője közölte, hogy a cég jelenleg is értékelik a kialakult helyzetet, a lehetőségeket, az esetleges változásokról pedig először futárpartnerek felé fog majd kommunikálni. "A futárokra a jövőben is szükség lesz és futárpartnereinkre a jövőben is számítunk" - írta Juhász, hozzátéve, hogy a demonstrációk nem okoznak fennakadást a kiszállításban