A járvány alatt duzzadt több ezresre a katázó futársereg

A koronavírus-járvány alatt nőtt akkorára a Foodpanda és a Wolt, hogy az ételfutárok most a KATA módosítás elleni tüntetések vezérei lehetnek. Még 2020 tavaszától egymást érték a beszámolók arról, hogy a korlátozások miatt sokan elvesztették a munkájukat, ezért például színészekből vagy taxisokból is futár lett. A német és a finn hátterű multinál is legalább 4-4 ezer futár dolgozik, ezzel a legnagyobb hazai munkáltatók közé tartoznának, de itt nem alkalmazottakról, hanem egyéni vállalkozókról van szó, akik katásként csatlakoztak be a hálózatba.

Lépj be a Körbe, és olvass tovább! Légy része a közösségünknek, segítsd az újság működését! Csatlakozom Már tagja vagy a körnek? Lépj be!