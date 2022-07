Éppen Mészáros Lőrinc fontos emberével találkozott az ipari minisztérium felső vezetése, amikor a Momentum odavitt hozzájuk egy tiltakozó futárt

A Várban tüntettek tegnap este amiatt, hogy Novák Katalin aláírta a kata módosításáról szóló törvényt, amikor a szervező momentumosok megtudták, hogy Palkovics László pár száz méterrel arrébb a 21 nevű étteremben van. Ahogy megírtuk tegnap, oda is mentek egy futárral, hogy Palkovics magyarázza meg neki, miért lehetetlenítik el a katát. A miniszter azt mondta, hogy ezt megtették már többször, és most zavarják az étterem többi vendégét, de kipréseltek belőle egy időpontot, amikor fogadja majd a futárt, erre kezet is ráztak.

Van azonban egy pikáns részlete ennek a váratlan találkozónak.

Miközben mindenki Palkovicsra, Gelencsér Ferenc Momentum-elnökre és a futárra koncentrált, kevés figyelem jutott az asztaltársaságra. Nem is az az érdekes, hogy ott volt Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár is. Az már sokkal inkább, hogy kettejük társaságában ott ült az asztalnál a helyzetben feszengő Sárváry István is. Ő Mészáros Lőrinc cégének, a V-Híd Zrt.-nek a vezérigazgatója.

Sárváry István könyökölve, Palkovics és Vitézy Fotó: Németh Dániel

A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő V-Híd Zrt. saját magáról azt írja, hogy „a magyarországi építőipar egyik legfiatalabb, dinamikusan fejlődő vállalata, amely az ország számos pontján valósít meg európai uniós és hazai finanszírozású vasútépítési projekteket”. A társaság fő tevékenysége a vasútépítés, vasúti pályaépítés és korszerűsítés. A vasútfejlesztés pedig éppen Palkovics minisztériumához tartozik. Sőt, óriási, több ezer milliárdos program van készülőben.

Éppen Palkovics László miniszter beszélt arról másfél hete, hogy „a magyar kormány vasútbarát, pontosan érti a vasúti rendszer fejlesztésének jelentőségét, a következő 10-15 év mindenképpen a vasútról fog szólni”. A kormány nagyjából 6 000 milliárd forintot szán fejlesztésekre a következő időszakban. Ebből 4 000 milliárd forintot fordítanak a vasúti infrastruktúra fejlesztésére és 2 000 milliárdot „a vasúti gördülőállomány továbbfejlesztésére”. Várhatóan 2023 elejére elkészül Magyarország új közlekedési stratégiája, amelyben 2040-ig rögzítik az ágazati célokat; a kormány július 27-én tárgyalja - és a tervek szerint el is fogadja - az új vasúti stratégiát - közölte július 8-án, a Magyar Vasúttörténeti Parkban tartott 72. Vasutasnapon az ipari miniszter.

Azon az eseményen ott volt Vitézy Dávid is. A közlekedésért felelős államtitkár azt mondta: világszerte azt tapasztalják, nem volt helyes a közúti szállításra építő korábbi politika, a vasútfejlesztés jelenti a jövőt. A hagyományos vasúti technológiára építve a digitalizáció eszközeivel "a vasútnak nagyon is van jövője". Éppen ezért a MÁV-Volán csoportra alapozva fejlesztik a vasúti áru- és személyszállítást a következő évtizedben.

Vitézy szerint számos fejlesztés zajlik a magyar vasút életében, például a határok mentén, a szerb határ felé jelenleg is dolgoznak, hogy augusztus elsején a Szeged-Röszke vonal első szerelvénye áthaladhasson, a nyugati-határon digitalizációs fejlesztésen dolgoznak. Nagy tervek vannak a Budapest-Belgrád vasútvonal vagy a V0 teherforgalmi vasútvonal fejlesztésével.

És ha már a Budapest-Belgrád vasútvonal szóba került a vasutasnapon. Annak legfőbb magyar résztvevője éppen a V-híd Zrt, de dolgoztak/dolgoznak számos nagy vasútépítési projektben is. A vezetője pedig hétfő este poharazgatott Palkovicsékkal.

A hang pocsék, de érdemes megnézni, mennyire feszeng a nem várt nyilvánosság miatt Sárváry.

A cég akkor kezdett igazán felfutni, amikor - a korábban L. Simon László alatt kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, majd a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elnöki posztját is betöltő, de onnan Lázár János által 2015-ben menesztett - Sárváry beszállt a cégbe 2016-ban. Mészáros Lőrinc 2018 elején vette át a részesedését is, Sárváry ugyanakkor maradt vezérigazgató.

Sárváry, Palkovics és Vitézy Fotó: Németh Dániel / 444.hu

Kérdéseket küldtünk a minisztériumnak, hogy miért találkozik a minisztérium vezetése egy olyan cég vezetőjével, amely számos vasúti közbeszerzésben vett részt eddig is és vehet részt a jövőben is, és miről egyeztettek, de nem kaptunk választ. SMS-t írtunk Vitézy Dávidnak is, de ő azt írta vissza, hogy "Miniszter úr programjai kapcsán a TIM sajtó tud válaszolni, kérem keresse őket". A V-Híd Zrt.-nek is írtunk, de nem válaszoltak.