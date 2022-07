Salgótarján lefújta a tűzijátékot, inkább katásoknak és a rezsiárak miatt bajba jutottaknak nyújt tanácsadást

„Az elmúlt másfél hét országos eseményeit követően úgy döntöttünk, hogy augusztus 20-án nem rendezünk tűzijátékot” – közölte Salgótarján MSZP-s polgármestere.

Fekete Zsolt azt írja, helyette „adótanácsadó és mérlegképes könyvelő szakemberekkel konzultációs foglalkozásokat” szerveznek „azoknak, akik a KATA-változás miatt bajba kerültek”. Tanácsadó konzultációs foglalkozásokat is szerveznek azoknak, akiket az áram- és gázdíjak emelkedése várhatóan súlyosan érint a városban.

„Ezek során javaslatokat fogalmaznak meg szakembereink arra vonatkozóan, hogy a különböző típusú lakóingatlanokban hogyan lehet spórolni az árammal és a gázzal” – írja a Fekete Zsolt, jövő hétre ígérve tájékoztatást tanácsadási időpontokról.

Meteor látszik az égbolton a salgótarjáni Beszterce-lakótelep felett 2021. december 14-én hajnalban, a Geminidák meteorraj maximumának közelében. Illusztráció: Komka Péter/MTI/MTVA

„El kell mondjam, hogy az augusztus 20-i tűzijáték évek óta kérdésként merül fel köreinkben a környezettudatosság miatt is. A robbanószerekben mérgező vegyületek, egészségkárosító anyagok vannak, emellett a felszabaduló gázok erős környezetszennyező hatással bírnak. Mindannyian tudjuk azt is, hogy számos háziállat, kisállat szenved el komoly traumát a tűzijáték rövid időtartama alatt, és akkor még a környékünk vadvilágáról nem is beszéltünk” – írja Fekete, hozzátéve, hogy a lézershow-t viszont megtartják.

Nemrég derült ki, hogy a kormány 1,6 milliárdért vett rakétákat, hogy Európa legnagyobb tűzijátékával ünnepeljen augusztus 20-án.