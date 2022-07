Sokkolót is bevetett a rendőrség kilakoltatást akadályozó aktivisták ellen a 15. kerületben

A Mérce egy 15. kerületi kilakoltatásról írt helyszíni riportot, ahol A Város Mindenkié (AVM) szervezet aktivistái élőlánccal próbálták megakadályozni a kilakoltatást, és sokkolót is használtak a rendőrök az egyik földön ülő aktivista ellen.

Az aktivisták a „Cserdiné, te tetted ezt!” és a „Ne legyetek kegyetlenek!” mondatokat skandálták. 13:45-re az összes aktivistát elrángatták a helyszínről – írja a Mérce, ami közvetítette is az akciót.

Gizella és kiskorú gyereke 2015 novembere óta lakik az önkormányzati tulajdonú, egyszobás bérlakásban. A lap és az AVM szerint Cserdiné Németh Angéla DK-s polgármester ragaszkodott a kilakoltatáshoz, pedig a család alapítványi támogatásokból egy összegben törleszteni tudná a tartozását. Ráadásul a kerületi önkormányzat törvénybe foglalt kötelező feladata a hajléktalanná válás megelőzésének a biztosítása.

A cikk szerint a kilakoltatott család lakhatása a DK-s polgármester, Cserdiné Németh Angéla közlésével ellentétben nem megoldott: egyetlen éjszakára tudják meghúzni magukat az asszony egyik ismerősénél, utána a nő és 12 éves fia az utcára kerülnek. A nő elmondta, hogy az ingóságait nem tudja elvinni, a végrehajtók erre közölték, hogy azokat 60 napig megőrzik.

A kilakoltatott nő önként beengedte a hatósági embereket a lakásába, de közölte: azt kívánja, bárcsak a polgármester is ilyen helyzetbe kerülne egyszer, amilyenben most ő van.

A polgármester titkársága a lapnak a kilakoltatásról ezt írta: „A bérlő 2014-ben nyerte el pályázaton az önkormányzati lakás bérleti jogát, majd szó nélkül távozott külföldre, a lakásban hagyva édesanyját és féltestvérét. Az itt maradt család többszázezer forintos tartozást halmozott fel, és nem voltak hajlandóak sem újabb bérleti szerződést, sem semmiféle megállapodást kötni, holott az önkormányzat minden lehetséges segítséget felajánlott méltányosságból – ahogyan azt a jövőben is meg fogjuk tenni, ha azt látjuk, hogy a lakáshasználó együttműködik velünk. Természetesen felajánlottunk nekik segélyt is, de sem az önkormányzat, sem a Főváros segítségét nem fogadják el, a lakó nem hajlandó semmiben együttműködni. Mi továbbra is igyekszünk segíteni, és támogatni a családot, amennyiben ők ezt a segítséget elfogadják. Azt édesanya saját maga is megerősítette a kerületi családsegítőnek, van hova menniük.”

A Mérce szerint nem derül ki, minek kell a családot kilakoltatni, ha egy összegben ki tudná egyenlíteni a tartozását. Ráadásul az AVM szerint nem igaz, hogy a bérlők „nem hajlandók segítséget elfogadni”, hiszen a tartozásrendezéssel kapcsolatban maga az önkormányzat nem reagált a kapcsolatfelvételi kísérletekre.

Hétfőn a Margit hídon tüntetők ellen is sokkolóval lépett fel a rendőrség.