Kiderült, hogy a fideszes médiabirodalomban zajló leépítésekről is a „neolibsi ármány” tehet

Két év szünet után tértek vissza a jobboldal megmondóemberei a Bálványosi Nyári Szabadegyetemre. Időközben sok minden történt a kormánypárti médiabirodalomban, egyebek közt komplett tévék születtek és szűntek meg. Az elmúlt időszak leépítéseit szóvá is tette az online sajtóról szóló beszélgetésen Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője, aki alól nem sokkal a választási győzelem után húzták ki a Pesti Tv-t.

Huth Gergely, Boros Bánk Levente és Szöllősi György Tusnádfürdőn Fotó: Németh Dániel/444

Nem előre, hátra

Huth visszalépésnek tartja, hogy nemrég a Figyelő, a Világgazdaság és a Magyar Hírlap nyomtatott kiadását is megszüntették. Ebbe a körbe sorolta a Pesti Tv bezárását is, bár szerinte ők még jól jártak, mert a szerkesztőségük nagyobbik része így is megmarad. De mindezekért nem a pártközpontot okolta, hanem a „gonosz reklámpiac és a mai napig jelen lévő posztkommunista, neolibsi ármány” hatásait, amik miatt a mai napig „az üzleti logikával teljesen ellentétes folyamatok uralkodnak a médiapiacon”.

Példaként azt hozta fel, hogy kevesebbet fizetnek, ha online videókban érik el a nézőket, mintha tévével, de ugyanez igaz a printre és az online-ra. „Magyarul a finanszírozási háttér megrogyik minden ilyen bezárással, és egyelőre nem látjuk, hogy hol áll meg és hova vezet ez a folyamat.”



Huth Gergely Fotó: Németh Dániel / 444.hu

Huth abban bízik, hogy szerkesztőségük értékét „az olvasók, a nézők bizalma adja”, és amíg ez megvan, és sokan olvassák/nézik őket, mindig meglesz a finanszírozási alapjuk is.

Az újságbezárások miatt Szöllősi György, a felcsúti fociakadémia korábbi sajtósa, a Nemzeti Sport főszerkesztője a lapbezárások miatt újra előhozta a sajtókamaráról szóló terveit. Bár a részletekbe most nem ment bele, nehogy megint támadások zúduljanak rá. Szerinte egy ilyen szervezet érdekképviseletként tudna fellépni, ha például az újságírók egyszerűsített adózásáról, a katáról vagy az ekhóról van szó. Szöllősi ezek mellé behozná a végzettségi követelményeket és a minőségbiztosítási kérdéseket is. Felemásnak érzi a jelenlegi helyzetet, mert miközben a tévézést és a rádiózást részletesen szabályozták, az újabb platformokon ez nem történt meg.

Botrány helyett influenszerek

Huth szerint a közösségi média nagy változást hozott a jobboldal kommunikációjába, mert ha korábban el akarták érni a választókat,

„akkor kellett csinálni egy olyan botrányt, ami irtózatosan felhergeli a libsiket meg a kommcsikat, ők csinálnak valami szánalmas tiltakozást, írnak rengeteg cikket, amivel pont az ellenkező hatást váltják ki, mert végre rajtuk keresztül megtudja az ország, hogy mit akar a jobboldal”.

Ez egy bonyolult és nehézkes módszer volt, és sokszor félrement. Úgy látja, hogy ma már a jobboldali média-együttműködés az influenszereivel hatástalanítani tudja a kormánnyal szembeni felháborodási hullámokat. Elmondta, ők voltak az elsők, akiknek az újságíróiból egyben influenszerek is lettek, a közösségi médiában is jelen vannak „libsibosszantással és a saját táborunk megszólításával”. Ez persze még szerinte is devalválja a „szakmát”, de a cél szempontjából tök jó.

„Én mindig azt mondom, hogy amíg bárki tisztességesen áll a szakmához, addig jó, amit tesz. Tehát ha nem az átverés, a csalás, a hazugság, a csúsztatás szándékával áll hozzá” – vázolta fel a szakmai standardjait Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője. A beszélgetés során többször kritizálták a Számok és adatok rezsitáblázatát, noha a propagandaoldal a választások alatt még a Pesti Tv állandó partnere volt, csak akkor még az ellenzéket támadta.

Szöllősi György Fotó: Németh Dániel / 444.hu

Szöllősi egyik alapvetése, hogy a sportújságíróknak sem kell tartózkodniuk a politizálástól. Ha valaki ilyet mond, az olyan, mintha ugyanezt a papoktól követelnék meg. Ennek a politizálásnak az érdeme Huth szerint, hogy azóta levadászták a stadionozókat és a válogatott fikázóit. Ugyanakkor a Nemzeti Sport főszerkesztője is látja, hogy az olvasóik nem igazán szeretik, ha politizálnak, inkább azt várják, hogy a sporttal foglalkozzanak.

Politizálj, de ne csinálj politikát

Pár perccel azután, hogy Huth levezette, mennyivel könnyebben tudják elérni a választókat, már azt mondta:

„Magunkra nézve is kötelezőnek gondolom azt az alapelvet, hogy az újságíró ne csináljon politikát.”

Nála ez azt jelenti, hogy ne menjen a taxisblokádra, ne menjen chartatüntetésre, és „ne akarja elérni a cikkeivel, hogy mondjuk a kormányon belül az általunk kevésbé kedvelt miniszter háttérbe szoruljon, a másikból pedig császár legyen”. Ezt már ő is súlyos szereptévesztésnek tartja, aminek ráadásul egzisztenciális következményei is lehetnek, mert a tulajdonos is rájuk szólhat ilyenkor.

Huth elismerte, a Kesmából való kimaradás után most a Pesti Srácokat is felajánlották a közösbe. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az Index.hu tulajdonosa, Vaszily Miklós médiacsoportjánál új szerkesztőséget hoznak létre. Augusztustól a Pesti Tv videói már csak online jelennek meg. „Reméljük, hogy hamarosan tovább szolgálhatunk benneteket, és hergelhetjük a komenistákat, hiszen sokkal több videóval és tartalommal jelentkezünk augusztustól.”