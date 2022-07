Közös céggel készül Mészáros Lőrinc és Szíjj László az állami autópályák átvételére

Nagyon készülnek Mészáros Lőrinc és Szíjj László magántőkealapjai arra, hogy 2023 elejétől átvegyék az államtól az autópályák fenntartását és építését a következő 35 évre. Ennek érdekében pedig a sikeres üzletemberek közös vállalatot hoznak létre.

A tranzakció eredményeként a KONZUM PE Magántőkealap, az OPUS New Way Magántőkealap, az OPUS Bridge Magántőkealap, valamint a THEMIS Magántőkealap, a CRONUS Magántőkealap, VIA Magántőkealap és a VESTA Magántőkealap a Magyar Állammal 2022. május 17-én, gyorsforgalmi úthálózat tervezése, építése, fejlesztése felújítása, karbantartása és üzemeltetése tárgyában kötött Koncessziós Szerződésből fakadó jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése céljából közös irányítású vállalkozás(csoporto)t hoznak létre, amely egy önálló vállalkozás valamennyi funkcióját tartósan képes ellátni



- derül ki a Gazdasági Versenyhivatalnak július 18-án beadott összefonódás-bejelentésből.

Tehát Mészáros Lőrinc tőkealapjai (Konzum PE, az Opus Bridge és az Opus New Way) és Szíjj László tőkealapjai (Themis, Cronus, Via és Vesta) közös vezetésű vállalkozást hoznak létre. Ennek a neve és a tulajdonosi arányok mértéke még nem ismert.

Ez egy viszonylag bevett formája az összefonódásnak. Ez történt akkor is, amikor 2011-ben a Magyar Fejlesztési Bank, a Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) és a Magyar Posta Zrt. együtt, közös konzorciumként pályázott és nyert a negyedik mobilszolgáltató számára kiírt frekvenciapályázaton. Végül MPVI Zrt. néven jött létre a közös irányítású vállalatuk, amelyben a bank és az MVM 45-45 százalékos, a Posta 10 százalékos tulajdonos volt. Más kérdés, hogy egy percet sem működött végül a cég, mert nem vehette birtokba az elnyert frekvenciákat.

Ez a veszély egyelőre nem fenyegeti Mészáros Lőrinc és Szíjj László közös vállalkozását. Lapunk is beszámolt róla, hogy a Themis magántőkealap vezette konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre. A G7.hu cikke szerint ez talán a valaha volt legnagyobb magyar közbeszerzés, úgy számolnak, hogy évi 46 milliárd forinttal gazdagodhat a Mészáros-Szíjj páros. A közös vállalat létrehozásával talán jobban lehet majd követni, hogy miként alakulnak a bevételek a következő 35 évben. Még sok feladat lehet hátra a közös cég esetében, például igazgatóságot és vezérigazgatót kell választani.