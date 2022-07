Orbán Viktor SMS-ben gratulált Sepp Blatternek, miután a FIFA volt elnökét felmentették a korrupciós vádak alól

„Százával jöttek az SMS-ek és e-mailek, de kaptam ötven-hatvan levelet, levelezőlapot, sőt virágcsokrokat is. És hadd mondjam el, mekkora megtiszteltetés, hogy Magyarország miniszterelnöke is személyesen írt nekem, ráadásul mint barátjának. Én is úgy szólítottam meg őt a válaszban, hogy „Kedves barátom, Viktor”. Gratulált nekem és hozzátette, mindig is tudta, hogy végül győz az igazság. Én pedig megírtam neki, hogy az üzenete mélyen megérintett” - mondta a Nemzeti Sportnak Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke, miután felmentették őt és Michael Platinit.

Blatter utasítására a FIFA úgy fizetett ki 2011-ben 2 millió svájci frankot (mai árfolyamon 823 millió forintot) Platininek, aki akkoriban éppen az európai szövetség, vagyis az UEFA vezetője volt, hogy az összegről nem volt semmiféle szerződés, azt egyszerűen átutalták neki a világszövetség számlájáról. Az ügyben a FIFA szinte azonnal lépett, hosszú eltiltással sújtotta a két sportvezetőt. A svájci Bellinzonában található Szövetségi Büntetőbíróság július elején mentette fel a csalás vádja alól Blattert és Platinit.