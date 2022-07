Tízezer felett az új fertőzöttek száma

Két héttel ezelőtt még arról írt a koronavirus.gov.hu, hogy visszahúzódóban van a járvány, múlt héten ezt már kivették a heti jelentésből, ezen a héten pedig eljutottak odáig, hogy „a fertőzöttek és a betegek száma az elmúlt hetekben enyhén emelkedett”.

Nehéz definiálni pontosan az enyhét, de talán nem ez a legjobb kifejezés arra, hogy egy hónap alatt a négyszeresére nőtt a regisztrált fertőzöttek száma.

Június 22-én 1 961 , most 10 255 új fertőzöttet jelentettek.

Nehéz megmondani, hogy mennyi lehet valójában a koronavírus-fertőzöttek száma, az továbbra is titok, hogy hivatalosan hány tesztet végeznek, megbecsülni pedig szinte lehetetlen, hogy hányan vannak, akik egyáltalán nem teszteltetik magukat, vagy csak otthon végeznek el egy vizsgálatot, aminek az eredménye nem kerül be a hivatalos statisztikákba.

Közben ugrásszerűen nő a kórházban kezelt covidosok száma is. Három héttel ezelőtt 233 koronavírus-fertőzött volt kórházban, most már 866. Két hónapja voltak ennél többen legutóbb kórházban.

Hogy az otthoninál komolyabb ápolást igénylők milyen állapotban vannak, azt nem tudni, de a mesterségesen lélegeztettek száma egyelőre alacsony (17).

Az áldozatok száma szintén emelkedik: két hete 14, most 40 halálesetet jelentettek.

A jelentés azzal zárul, hogy felhívják a figyelmet az oltás fontosságára. "A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól. A kórházi oltópontokra jelenleg pénteken 14 és 19 óra között lehet menni időpontfoglalással vagy akár anélkül is, augusztustól pedig ismét két oltási nap lesz."