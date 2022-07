A híd túl közel van, HIMARS-szal simán elérhető, katlanban találhatják magukat az oroszok a megszállt Herszonnál

„A hidat le fogjuk rombolni, ez nem kérdés. Már van arra alkalmas fegyverünk, hogy kárt tudjunk tenni benne. El fogjuk érni, hogy katonai járművek ne közlekedhessenek rajta. A déli ellentámadás jegyében ezt kell tennünk, annak érdekében, hogy az ellenséget visszaszorítsuk a Dnyeper bal partjára.”

Erről Roman Kosztenko, az ukrán nemzetbiztonsági szolgálatok, az SZBU ezredese beszélt az Eszpreszo Tv-nek, mondandójának összefoglalóját a TSN közölte.

Az antonyivkai híd a boldog békeidőkben, 2006-ban Fotó: Wikipedia

A híd, amelyről szó van, Antonyivka településnél szeli át a Dnyepert, hossza 1,4 kilométer, szélessége 25 méter. Közúton ez az utolsó ilyen, mielőtt Ukrajna legnagyobb folyója a Fekete-tengerbe torkollik. Herszon városa – az első és sokáig egyetlen nagyváros, amelyet az orosz csapatok el tudtak foglalni, ráadásul már a február 24-én kezdődött háború első napjaiban – valamivel délebbre található. Ez azt jelenti, hogy ha az ukrán hadseregnek valóban sikerülne megsemmisítenie vagy egészében járhatatlanná tennie az építményt, akkor a Herszonban és környékén állomásozó orosz csapatok utánpótlása roppant nehézkessé válna. A legközelebbi közúti híd a mintegy 70 kilométerre északkeletre lévő Nova Kahovkánál van, igaz, egy vasúti híd is segíthet rajtuk Antonyivkánál – már ha ezek egyben maradnak.

A kulcsfontosságú antonyivkai közúti híd – amelyet a magyar sajtó szívesen nevez antonovszkijnak is – a háború kezdete óta jó néhányszor szerepelt a hírekben. Herszon bevételekor különösen véres harcok folytak itt egy ideig, lényegében a háború legdurvább csatáinak főpróbája zajlott, majd kiderült: Ukrajna jobb parti részén egyedül itt tudták megvetni a lábukat a megszállók. Ez azért is fontos az oroszok számára, mert a kahovkai tározótól induló észak-krími csatorna teljes ellenőrzése nélkül megint csak nem tudnák garantálni az annektált félsziget édesvízellátását, miként az a 2014 óta eltelt években is történt.

Felbukkant a híd az Ivan Bakanov leváltásáról szól híradásokban is. E szerint az SZBU vezetőjének – aki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyerekkori barátja volt – menesztésében közrejátszott, hogy a szolgálatok feladata lett volna azelőtt felrobbantani az építményt, hogy a Herszont megcélzó oroszok átkelhettek volna rajta. Ha ez megtörtént volna, merengtek utólag a merengők, Herszont sem veszítette volna el olyan gyorsan Ukrajna. Ám az SZBU elszabotálta a feladatot, az sem kizárt, hogy némely kollaboránsok aknamunkájának köszönhetően.

Az elmúlt hetekben jó néhányszor felmerült, hogy az ukrán fegyveres erők ellentámadást indítanak a város visszaszerzése érdekében. A próbálkozások részint erőtlennek, részint sikertelennek bizonyultak, a védekező oroszok vissza tudták verni az akciókat. A legutóbbi időben ellenben egyre több hír érkezett arról, hogy a térségben az ukránok sikeresen támadják az oroszok utánpótlásvonalait és fegyverraktárait. Arról, hogy ebben milyen szerepet játszottak az amerikaiaktól érkezett HIMARS rakéta-sorozatvetők, többször írtunk, hiszen az is kiderült, hogy a tucatnyi eszköz arra késztette a megszállókat, hogy korrigálják módszereiket, taktikájukat, ami sok esetben a raktárak messzebbre telepítéséhez vezetett.

A járművekkel, a fegyverekkel és a lőszerrel ellentétben a hidakat nem lehet mozgatni, így az antonyivkai is a helyén maradt, ám a HIMARS-ok számára könnyen elérhetővé vált. Az ukrán hadsereg kedden és szerdán is támadta az építményt. Roman Kosztenko azt állította, összesen 12 rakétát lőttek ki, amelyek közül 11 eltalálta a hidat, és az komolyabban megsérült.

Szerhij Hlany, a Herszon megyei ukrán katonai adminisztráció parancsnoka azt mondta, személyautóval ugyan át lehet menni rajta, de a teherforgalmat már le is állították. „Szerda reggel óta a megszállók nem tudnak nehézfegyverzetet és lőszert átjuttatni a hídon” – mesélte Hlany. A parancsnok szerint az oroszoknak gondot okoz, hogy nincsenek Herszonban szakemberek, akik képesek lennének kijavítani az építmény sérüléseit, és ez minimum komoly időveszteséget jelenthet számukra.

Ezt részben Vlagyimir Szaldo, a herszoni orosz katonai közigazgatás vezetője is megerősítette, aki azt írta: annak érdekében, hogy a sérült híd javításával mielőbb végezzenek, átmenetileg valóban csupán a személyforgalmat engedélyezik rajta, míg a teherforgalmat átirányították a kahovkai útvonalra.

A Korrespondent.net elemzésének szerzői a történtek után azt fejtegetik, hogy az oroszok katlanba kerülhetnek a városnál, ha nem sikerül ismét felgyorsítaniuk az utánpótlás-szállítás ütemét, és így képtelenek lesznek feltartóztatni az ukrán alakulatokat. A lap több forgatókönyvet valószínűsít a híd sorsa ügyében. Egyrészt azt írja, Ukrajnának nem célja a létesítmény teljes lerombolása – katonai célokra használhatatlanul tartása igen –, másrészt attól fél, hogy bal partra történő visszavonulásuk esetén az oroszok maguk robbantanák fel azt.

„Az a tény, hogy a híd elérhetővé vált az ukrán rakéták számára, megváltoztathatja a harci cselekmények menetét egész Dél-Ukrajnában” – vonta le optimista következtetését a cikk szerzője. Ezzel egybehangzóan a brit hírszerzés is azt írta napi jelentésében, hogy az antonyivkai híd a legsebezhetőbb pont az oroszok szempontjából a déli fronton.

„A vasúti híd még megvan, és a Nova Kahovka-i is, de az antonyivkai lyukas, mint a svájci sajt. Megmutattuk, hogy mindet el tudja érni az ukrán fegyverek tűzereje” – mondta a fejleményekről Olekszij Aresztovics, az ukrán elnök médiasztárrá avanzsált tanácsadója. „Még két-három ilyen éjszaka, és meglátjuk, mire jutunk” – tette hozzá.