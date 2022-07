Sok az új fertőzött, de kevesen vannak intenzíven

Wikonkál Norbert Miklós, budapesti Honvédkórház főigazgatója szerint a régióban jelentősen emelkedik a koronavírus-fertőzöttek aránya, de intenzív osztályon, illetve lélegeztetőgépen egyelőre csak „elvétve" vannak páciensek.

A koronavirus.gov.hu-n már csak hetente egyszer szolgáltatnak adatot. A legutóbbit tegnap publikálták, négy hét alatt megötszöröződött az új fertőzöttek száma.

A kórházban lévők száma is jelentősen nőtt az országos adatok szerint, de a lélegeztetőgépen lévők száma egyelőre nem emelkedik.

Wikonkál az M1-en azt mondta, a Honvédkórház több városi egészségügyi intézmény munkáját is koordinálja, és az utóbbi időben partnereiket is arra kérik, hogy nyissanak új ágyakat a járvány erősödése miatt.

„Nem százas nagyságrendben egyelőre, hanem húszat-tizenötöt naponta" - mondta. Kérdésre kifejtette, hogy a vírus omikron variánsára továbbra is igaz, hogy enyhébb tüneteket okoz, viszont nagyon fertőző, „gyakorlatilag a falon is átmegy". A főigazgató azt javasolta, hogy akinek felső légúti panasza van, hordjon maszkot és tartson távolságot az emberektől.

Azt is mondta, hogy szokatlan az, hogy a járvány nyáron sem nyugszik. Az is újdonság, hogy a gyerekek sokkal erősebb tünetekkel esnek át a betegségen. Magas láz, rossz közérzet és étvágytalanság is jelentkezhet náluk, tette hozzá.

Wikonkál Norbert Miklós szerint az oltás felvétele és az önkéntes maszkhordás továbbra is nagyon jó döntés. Augusztustól - hetente kétszer - újra lehet majd bejelentkezés nélkül is oltást felvenni a Honvédkórházban, mondta. (MTI)