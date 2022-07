Szijjártó Péter mosolyogva fogott kezet Szergej Lavrovval

Megérkezett Moszkvába Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy találkozzon Alexander Novak energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettessel, Denis Manturov ipari és kereskedelmi miniszterelnök-helyettessel, valamint Szergej Lavrov külügyminiszterrel.

Szijjártó érkezésekor azt posztolta: „Két feladatunk van: biztosítani, hogy lesz földgáz a magyar embereknek és nyomatékosítani, hogy minél előbb békét akarunk”. Később megosztott egy közös fotót Lavrovval:

Szijjártó korábban a barátjának nevezte Lavrovot, akitől tavaly év végén „Barátságért” kitüntetést vett át. Ez a legmagasabb elismerés, amit külföldi állampolgár kaphat Oroszországban.

Lavrov az orosz kormány legtöbbet szereplő tagja, aki hónapok óta védi a nemzetközi nyilvánosságban Oroszország ukrajnai háborúját.

A két külügyminiszter később közös sajtótájékoztatót tart.

A kormány a múlt hét végén jelentette be, hogy az energia-veszélyhelyzet miatt a hosszú távú szerződésekben szereplő mennyiségeken felül 700 millió köbméternyi plusz földgázt szereznek be. Akkor arról szóltak a hírek, hogy keleti és nyugati irányba is zajlanak majd tárgyalások, és e hét második felére várható bővebb tájékoztatás.