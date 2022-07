A „lakossági piaci ár” felbukkanása

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Kőkemény forróság van, még az is lesz legalább egy napig, de azért igyekszünk helyt állni. Rögtön ezt a négy cikket külön is ajánljuk:

Hol a pénz?

Csütörtök délelőtt Németh Szilárd egy előre nem meghirdetett sajtótájékoztatón jelentette be Tusványoson az új rezsiszabályokat: kiderült például, hogy a kormány bevezeti a „lakossági piaci ár” fogalmát. Nagyjából ugyanekkor a vonatkozó kormányhatározat is megjelent a közlönyben, de túlzás lenne azt állítani, hogy azonnal világossá vált volna, kinek mennyivel kell majd többet fizetnie augusztustól, de az egyértelmű, hogy igazán nagy drágulás a gáz esetében várható.

Varga Mihály pénzügyminiszter szintén Tusványoson beszélt arról, hogy a világgazdaságban csak ezután jöhetnek az igazán zord idők, és utalt arra is, hogy a magyarországi árbefagyasztások nem lesznek fenntarthatóak hosszabb távon. Az is látszik, hogy az árstopok egyre kevésbé képesek visszafogni az inflációt: a legfrissebb adatok szerint már csak Litvániában drágulnak jobban az élelmiszerek, mint nálunk. Lázár János közben a takarékoskodást javasolta a magyaroknak, miközben elismerte, hogy azért szabták át a katás adózást, mert az államnak is tartalékot kell képeznie. Megírtuk azt is, hogy az elszálló árakat már érzik a civil szervezetek is, mivel érezhetően csökkent az emberek adományozási kedve.