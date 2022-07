Az infláció az adományozási kedvet is visszavetette, küszködnek a civil szervezetek

Bár a nyári időszak amúgy sem a hatalmas adományozási kedvről szokott szólni, a koronavírus-járvány okozta bizonytalan gazdasági helyzet, aztán az ukrán háború, most pedig az infláció is nehezíti a civil szervezetek dolgát, amelyek adományozással foglalkoznak. Nem csak a magánszemélyek, a cégek is spórolósra fogták a dolgot, visszaesett az adományozási kedv, a civil szervezetek pedig már nem tudják ugyanakkora összeggel vagy ugyanannyi étellel segíteni a rászorulókat, akikre nehéz időszak vár.



Egyre több minden kerül ki az élelmiszercsomagból

„Az ukrán háború menekültjeinek nagyon sokan adományoztak, és minden keret véges, mind a lakosság, mind a cégek körében. Az elmúlt két év, covid, munkanélküliség, stb., sem könnyíti meg a helyzetünket, pedig nagyon sok család esett a mélyszegénység szintjére. Szomorúak vagyunk mi is nagyon, itt van a nyár, az iskolák bezártak, az óvodákban is szünet lesz, eddig a gyerekek legalább itt élelemhez jutottak, most ez is kritikus, ahogy minden nyáron” – mondta Tóth Tünde, a Gyermekétkeztetési Alapítvány programvezetője a 444-nek.



A Gyermekétkeztetési Alapítvány munkája főképpen az adományokon alapszik, ezekből veszik azokat az ételeket, amelyekkel a rászoruló családokon segítenek. Magyarországon jelenleg körülbelül 300 ezer gyerek éhezik, és ez a szám egyre nő.

Tóth Tünde szerint nem is az adományozási kedv, hanem a lehetőség hiányáról van szó. Már a koronavírus-járvány alatt is érezték, hogy visszaesett a rendszeres adományozók száma, leginkább a vállalatok vonalán. A háború kitörése miatt pedig sokan inkább az Ukrajnából érkező menekülteket segítették adománnyal. Például a Gyermekétkeztetési Alapítvány rendszeres támogatói között volt egy kelet-magyarországi malom, amelytől a lisztet kapták, de ők idén jelezték, hogy már mindent odaadtak egy ukránokkal foglalkozó karitatív szervezetnek.

„Az inflációs helyzet miatt a rendszeres utalóink között volt olyan, aki a megjegyzés rovatba beírta, hogy ezután csak negyedévente fog támogatást adni. Visszaestek azok is, akik háromszor-négyszer szoktak csak egy évben adományozni, mert egyszerűen már nem fér bele nekik” – magyarázza Tünde.



A Gyermekétkeztetési Alapítvány minden hónapban 150 élelmiszercsomagot állít össze rászorulók számára, de ezekből az infláció okozta árnövekedés miatt egyre több mindent ki kell venni.

„Cukrot és étolajat már nem tudunk a csomagba rakni, ezek mennyisége hatóságilag korlátozott. A mennyiséget nem akarjuk csökkenteni, így pl. a lencse helyett bab kerül a csomagba, mert az olcsóbb” – mondja Tünde.

Spórolással küzd a Tündérpakk Alapítvány is, amely rászoruló édesanyák segítésével foglalkozik. Pataki-Szomolányi Tímea, az alapítvány vezetőjének elmondása szerint korábban 15 ezer forint értékben tudtak élelmiszercsomagot összeállítani, a háború óta viszont szinte egyáltalán nem érkezik be hozzájuk adomány, ezért most csak ennek a negyedéből tudnak bevásárolni.

„A melegszendvicskrém nagyon drága lett, azt ki kellett vennünk, a rizsből és a lisztből négy csomag helyett csak kettőt tudunk berakni. Tisztasági csomagot pedig már egyáltalán nem tudunk küldeni” – mondja Tímea.

A Tündérpakk Alapítványnak korábban havonta 100 ezret is sikerült összeszednie, emellett rengeteg ruha- és bútoradomány is érkezett hozzájuk, amit rászoruló édesanyáknak adtak tovább. Most szinte semmi.

Ugyanezzel küzdenek a Heti Betevőnél is, ahol a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a megnövekedett alapanyagárak és a munkaerőhiány miatt egyre több étteremnek már nem fér bele az adományozás. A Heti Betevőnél eddig úgy működött, hogy bizonyos éttermek jótékonykodás címszó alatt lefőztek például csak a 7. kerületben 250 adag ételt, amit aztán az egyesület munkatársai szétosztottak a Klauzál téren.

„Nyolc éve még azzal kampányoltunk, hogy 350 forint egy korsó sör, ebből a pénzből tudunk egy adag éttermi minőségű ételt biztosítani annak, aki rászorul. Mostanra ez inkább egy-egy koktél lenne, ha az akkori árakkal számolunk” – mondja Holczer-Nagy Emese, az egyesület alapító tagja.



Ő úgy látja, ha rossz az emberek anyagi helyzete, akkor először mindig a kultúrán és az adományozáson spórolnak. Azt tapasztalták, hogy a koronavírus-járvány alatt inkább emelkedett az adományozási kedv, ugyanakkor viszont egyre több munkát vesztett fiatalt is láttak feltűnni a Klauzál téri ételosztáson.

„Tényleg nagy a baj. A sütisütőink is egyre kevesebben vannak, mondjuk meg is értem, 80 forint már egy darab tojás. De a nagyobb probléma az, hogy nem tudom, ki fog főzni, ha az éttermek nem ajánlják fel a segítségüket. Abból nem akarunk lejjebb venni, hogy tartalmas ételt adjunk a rászorulóknak. Hús helyett nem fogunk krumplis tésztát főzni” – mondja Emese.



Óvatosak a cégek

Ujvári Panna, az AbsoluteGiving Nonprofit Kft. adományozási szakértője szerint bár az idei évről még nincsenek pontos adatok, látszik, hogy az ukrán háború kitörésekor nagyon megnőtt az adományozások száma, ám mostanra visszaesett.

„Az infláció miatt a cégek kicsit most bezárkóztak, mert az adományozás helyett a munkaerőhiánnyal, a béremelésekkel és az alapanyagok áraival kell megküzdeni. A nagyvállalatok tanultak a koronavírus okozta nehéz gazdasági helyzetből, ezért máshova került az adományozási ingerküszöb” – magyarázza Ujvári Panna.

Az AbsoluteGiving, ami adományozási tanácsadással is foglalkozik, azt javasolja most a legtöbb civil szervezetnek, hogy várjanak ki, ne most indítsanak kampányt, ha nem létkérdés, és főleg ha nincs stabil adományozói bázisuk. De az adjukossze.hu adataiból is az látszik, hogy jóval kevesebb kampányt indítottak idén, mint tavaly: 21 a kampányok száma eddig, míg tavaly 50 fölött volt.

Az adományozási szakértő arra számít, hogy a havonta rendszeresen adományozó magánszemélyek között nem lesz nagy visszaesés, de nőni sem fog a számuk.

Az adománygyűjtéssel foglalkozó civil szervezetek stabil, nagyobb forrásai vállalatoktól érkeztek, kérdés, hogyan alakul ez a piac az év további részében. Amennyiben ezen a téren visszavonulót fújnak a cégek, akkor a leginkább nehéz helyzetbe került rászorulók többszörösen is érezhetik a válság és az infláció hatásait.