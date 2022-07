Hétvégi olvasnivalók egy forró hét végére

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, melyben az elmúlt hét fontosabb-nagyobb-érdekesebb cikkeit szedjük csokorba. Nyár közepe van és pusztító forróság, egy átlagos évben ilyenkor szoktak készülni a könnyedebb vagy nem annyira aktuális, régóta dédelgetett, de valami fontosabb ügy miatt mindig félretett anyagok, de ez persze messze nem egy átlagos nyár, és ezt látni lehet az elmúlt hét cikkein is.

Mibe fog ez nekünk kerülni?

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fische/MTI/MTVA

A hét kiemelt témája az új rezsirendelet volt, mellyel kapcsolatban napokon át jóval több volt a kérdés, mint a megnyugtató válasz. Ami biztosan látszik, hogy az átlagos fogyasztási limitből kicsúszókra tényleg jelentős gázdrágulás várhat. Megírtuk azt is, hogy aki az elmúlt hónapokban csak Orbán Viktor interjúiból tájékozódott, az bizony alaposan meglepődhetett a dráguláson, a miniszterelnöki megszólalásokból ugyanis semmi nem utalt egy ilyen fordulatra. A néminemű kommunikációs zavart jól illusztrálja Hollik István azonnal emlékezetessé vált gyaloglása, miközben a rezsiemelésről próbáltuk kérdezni.

Azért a fő kormányzati narratíva továbbra is az, hogy rezsicsökkentés: megvédve, többek között Varga Judit is ezt az álláspontot képviselte Tusványoson, amikor a párt kampányígéretei és a legutóbb bejelentett intézkedések közötti különbségekről kérdeztük. A NER szokásos nyári csúcsrendezvényén Orbán Viktor szombat napközben fogja majd összefoglalni, amit szerinte a világ folyásáról tudni érdemes, de az elmúlt napokban így is megtudhattuk már, hogy