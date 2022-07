A déliek és a magyarok sem akarnak a németek kedvéért spórolni a gázon

Ahogy arról szerdán beszámoltunk, az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy augusztustól 15 százalékkal csökkentsék a gázfogyasztásukat. A spórolás nem lenne kötelező, de csak azok a tagállamok részesülhetnének az EU szolidaritási gázából, amelyek részt vesznek a programban. A Bizottság arról is rendeletet hozatna, hogy ha súlyosabbá válna a gázhiány, akkor kötelező, minden tagállamra vonatkozó spórolást írhasson elő. A Bizottság szerint erre azért van szükség, mert félő, hogy Oroszország nem szállít elég földgázt az EU-nak.

A tagállamokat képviselő nagykövetek megkezdték a javaslat megvitatását, és jóslatunknak megfelelően a magyar kormány egyáltalán nincs elragadtatva az ötlettől, és ezzel egyáltalán nincs egyedül.

Dél visszavág Németországnak

Thierry Bros francia gázipari szakértő, a párizsi ESPCI kutatója a saját értesülései szerint úgy tippeli, hogy a spórolási rendeletet a jövő keddi energetikai tanácsülésen a tagállamok miniszterei nem fogják megszavazni.

Szerinte Magyarország mellett Lengyelország, Görögország, Olaszország, Portugália és Spanyolország is a javaslat ellen készül szavazni, és ezzel csupán az EU lakosságának 60,72 százalékát képviselő kormányok lennének a határozat mellett, holott a minősített többséghez 65 százalék kellene.

A déli államok ellenállása mögött ott van, hogy amikor ők voltak bajban a 10-es években a hitelválság miatt, akkor az északiak segítség helyett brutális takarékosodásra kényszerítették őket. Úgy érzik, hogy most, amikor a fűtésnek és az orosz gáznak jobban kitett északiak, közülük is leginkább a németek lehetnek bajban, akkor nincs okuk megszorításokat gyakorolniuk magukon, spóroljanak a németek egyedül.

Lengyelország szinte egyetlen tagállamként rengeteget költött arra az elmúlt évtizedben, hogy ne kelljen orosz gázt vásárolnia, és most, hogy ezt idénre végre elérte, méltatlannak tartja, hogy azok helyett is spóroljon, akik a sokáig olcsónak számító orosz gáz kiváltásán még csak el sem gondolkodtak. Magyarország pedig arra számít, hogy Szerbia felől akkor is tud orosz gázhoz jutni, ha a sokkal nagyobb orosz vezetékeket tényleg mind elzárják.

Egyáltalán elő lehet ilyet írni?

A nagykövetek brüsszeli vitáján azonban nem a fenti érvek hangoztak el, és nem csak a fent felsorolt tagállamok kritizálták a Bizottság tervét. A tervet a Tanács (azaz a tagállamok) felszólítására készítették el, de a tagállamok és az Európai Parlament azt még a saját képükre formálhatják.

Többen is úgy vélték, hogy túl kevés az idő végiggondolni a javaslatot, ezért eleve nem jövő kedden kellene dönteni róla. Magyarország mellett így vélekedik Belgium, Bulgária, Franciaország, Görögország, Lengyelország, Portugália, Svédország és Szlovákia is.

Ennél is többen gondolják úgy, hogy a Bizottság ne rendelhesse el a kötelező spórolást, hanem erről csakis a tagállamok kormányai, azaz a Tanács dönthessen. A fent felsorolt, időt kérő kormányok mellett ezt képviselte még Ausztria, Ciprus, Dánia, Lettország, Hollandia, Írország, Málta és Románia is.

Magyarország szerint eleve nem lehetne minősített többséggel szavazni a javaslatról, hanem minden országnak vétójogot kellene biztosítani. A holland kormány sincs meggyőződve arról, hogy a Bizottság az alapszerződés megfelelő cikkelyére hivatkozott, amikor az egész rendeletet megalkotta - ez a kifogás szintén érinti, hogy többségi vagy egyhangú szavazást kell-e elrendelni a spórolásról.

Magyarország azokhoz a tiltakozókhoz is csatlakozott, akik szerint a spórolási rendelet legfeljebb önkéntes takarékoskodást írhat elő, a kötelező riasztás elrendelésének lehetőségét teljesen ki kellene szedni belőle. Ebben a lengyel és az olasz kormány is egyetértenek. Velük szemben Németország a leghangosabb szószólója a kötelező spórolás elrendelésének.

Arról is volt vita, hogy a 15 százalékos javaslat sok vagy kevés. A hollandok és a németek szerint kevés, a déliek és a lengyelek szerint sok, a szlovének szerint pont megfelelő.

Számos ország pedig azt képviselte, hogy tőlük átmehet a javaslat, de kaphassanak egyéni kedvezményt, kivételt, ahogy például az olajembargó esetén a magyarok, szlovákok és bolgárok is kaptak. Rengeteg egyéni szempont előjött itt. A déliek főleg azzal érveltek, hogy ők nem is használnak orosz gázt, a baltiak pedig azzal, hogy ők már annyit spóroltak, hogy ne kelljen orosz gázt venniük, hogy az eddigi erőfeszítéseiket is figyelembe kellene venni.

Teljesen idén még nem lehet kiváltani az orosz gázt

A Bizottság azzal érvelt, hogy ha az orosz szállítások még a nyáron teljesen leállnak, akkor a legnagyobb erőfeszítések ellenére is legalább 10 százaléka hiányozni fog annak a gázmennyiségnek, amit az EU el szokott használni. Ez a 10 százalék azonban a teljes EU-s fogyasztás arányában érvényes, úgyhogy a hiány nem egyenletesen oszlik el. Az elsősorban orosz gázt használó országokat sokkal jobban érintené, viszont a máshonnan importálókat egyáltalán nem. A Bizottság szerint azért kellene mindnekinek mégis spórolnia, hogy igazságosabban lehessen elosztani a megszerezhető készleteket, illetve a gáz árát is csökkentené, ha kisebb lenne a kereslet.

A Bizottság számításai szerint az orosz források teljes elapadása esetén egyelőre nem lehet elég gázt vásárolni máshonnan. Részben azért nem, mert az LNG-termelők már korábban leszerződtek ázsiai vevőkkel, részben pedig azért, mert új LNG terminálokat kell építeni és vezetékeket bővíteni, hogy teljesen ki lehessen váltani az orosz gázt.

A Bizottság szerint érdemes a legrosszabbra készülve mielőbb elkezdeni a spórolást, annál könnyebb lesz a tél. A mindenki számára egységesen javasolt megtakarítás pedig azért is lenne fontos, hogy az oroszok ne fordíthassák egymással szembe a tagállamokat.

A spórolási javaslattal nagyrészt egyetértett Dánia, Észtország, Finnország, Hollandia, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Románia és Szlovénia. A leghangosabb ellenzők pedig Magyarország, Lengyelország és Olaszország. A megbeszélések még hétfőn is folytatódnak, kedden pedig már miniszteri szinten mennek tovább.