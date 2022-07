Feljelentést tett egy futóedző a szarajevói maratont lefutó Lóci szülei ellen

Egy futóedző feljelentést tett Lóci szülei ellen, akik elvitték a 10 éves fiukat Szarajevóba, hogy 36 fokban lefusson egy 42 kilométeres maratont, írja a Blikk az edző Facebook posztja alapján.

A szarajevói korhatár nélküli versenyre eredetileg a fiatalabb testvér, a nyolcéves Olivér miatt utazott volna a család, hogy teljesíthesse élete első félmaratonját, de őt egy baleset meggátolta abban, hogy ilyen hosszú távon rajthoz álljon. De a 10 éves Lócit időközben olyannyira felspannolta az Ultra-futó Simonyi Balázs blogjának kölyökmaratonistákról szóló bejegyzése, hogy úgy döntött, ezt ő is meg szeretné próbálni. Lóci maratoni futásáról itt írtunk részletesebben.

„Rendőrségi feljelentést tettem…(Es mas "lepeseket" is tettem, de ezeket sajnos nem irhatom le) a két gyermek védelmében, mivel sok mindent olvastam a blogjukban, és a kisebbik testvérrel is elkezdték azt, amivel a nagyobbikban is károkat tettek már” - kezdi az edző, Csontos Imre a posztját.

A Blikk kérdésére Csontos elárulta, hogy az ORFK mellett több gyermekvédelmi hatóságnál és szervnél is bejelentést tett a szülők ellen. Csontos nem csak a szarajevói maraton miatt tett feljelentést, hanem mindazon alapján, ami a gyerekek blogján olvasott edzésekről, versenyekről.