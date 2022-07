A menedékkérők Ruandába deportálása az európai felelősséghárítás iskolapéldája

Ruandába szállítaná az illegális bevándorlókat az Egyesült Királyság, jelentette be áprilisban Boris Johnson. Az indok: túl sokan érkeznek illegális útvonalakon a La Manche csatornán, ami egyrészt veszélyes, másrészt igazságtalan a legálisan bevándorlókkal szemben. „Nem tarthatunk fenn egy párhuzamos illegális rendszert. Együttérzésünk lehet, hogy végtelen, de az erőforrásaink végesek” - érvelt Johnson.

Boris Johnson kezet fog Paul Kagame ruandai elnökkel a kigali elnöki hivatalban. Fotó: DAN KITWOOD/AFP

A csatorna ellenőrzését is megerősítik, mert bár korábban a britek fizettek Franciaországnak, hogy felügyeljék jobban a partokat, az elmúlt időszakban megnövekedett az illegálisan átkelők száma, többen vízbe is fulladtak az átkelésnél. A konzervatívok a megállapodást próbálták úgy beállítani, hogy az illegális útvonalon érkező bevándorlók jogai és biztonsága mindvégig biztosítva lesznek, a cél inkább az embercsempészek és bűnbandák elriasztása. Johnson szerint főleg fiatal férfiakat érintene a deportálás. Bár először kizárta, mostanra azt is tudni, hogy ukrán menedékkérők is felkerülhetnek a járatokra.

Johnson a Le Manche csatornánál e haditengerészet parancsnoki irodájában tett látogatásakor.

Fotó: DAN KITWOOD/AFP

A megállapodást egy áprilisban megszavazott törvény tette lehetővé, ami különbséget tesz illegális és legális bevándorlók között. Az Egyesült Királyság területére illegálisan bevándorlók - illetve a január óta ott tartózkodó illegális bevándorlók - választhatnak származási országuk és a Ruandába szállítás között.

A bejelentés miatt azonnal több emberjogi szervezet is aggodalmának adott hangot. Bár elemzők szerint a megállapodás a valóságban nem eredményezi majd bevándorlók tömeges deportálását, és Johnson inkább politikai hasznot remélt a bejelentéstől, azt ő is elmondta, hogy az intézkedés precedensként szolgálhat, és alapjaiban írhatja át a nemzetközi egyezményeket.

„A veszély elől menekülésnek nem kéne illegálisnak lennie” Fotó: NIKLAS HALLE'N/AFP

Jelenleg ott tartunk, hogy az első gép, amely az eredetileg tervezett nagyjából negyven illegális bevándorló helyett tíznél is kevesebbet szállított volna, fel se szállt: az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) alig pár órával az indulás előtt közbelépett. A kormány azonban gőzerővel dolgozik, hogy felülírhassa az EJEB döntéseit.

Ruanda…?