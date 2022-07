Fuck the tories - énekelte a 17 ezres tömeg a hétvégi londoni UFC-gálán

A dugig megtelt londoni O2 arénában több mint 17 ezer néző előtt tartottak UFC-s ketrecharc-gálát a hétvégén. A brit Molly "Meatball" NcCann előbb valósággal elsöpörte amerikai ellenfelét, Hannah Goldyt, majd szokás szerint rövid interjút adott a ketrec közepén. Ennek végén közös dalolásra buzdította a közönséget, akik habozás nélkül bekapcsolódtak a kormányzó Konzervatív Párt konstruktív kritizálásába:



The entire O2 is currently singing fuck the Tories pic.twitter.com/nSddFvoWM1