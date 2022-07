Nem fasizmus, csak szerencsétlen szóhasználat

Kedves hírlevelesek, a tegnapi kábítószerügyi különkiadás megjelenése után futott be a hír: a felnőtt magyarok ötöde fogyasztott már tiltott drogot. De most tiszta fejjel ajánlok négy cikket:

Faj a fejem

A másik tegnapi témánk is tovább görög. Orbán fajelméleti megjegyzéseit a DK elküldte elküldte angolra fordítva az uniós képviselőknek, de egyelőre nem kavart nagyobb nemzetközi vihart. Tegnap Magyari Péter beszélgetett az olvasókkal a Közértben a tusványosi tézisekről, és az egyik kérdés épp az eddig elmaradt felháborodásról szólt. Péter arra tippel, hogy az EU-ban ezt a témát „kényelmetlennek érzik most felemelni, és a belső európai vitákat élezni. Elég sok kényelmetlen ügy van napirenden, politikai nyilatkozatok értelmezéseiben elmerülni talán most senkinek sem érdeke. A szeptemberi olasz választás inkább nyomasztja az európai politikai elitet talán.” Az első fajsúlyos ide vágó külföldi kritika a román külügyminisztertől jött, aki szerint sajnálatos, hogy Orbán Románia területén tett provokatív kijelentéseket, és bírálta az Oroszország elleni szankciókat meg a nyugati értékeket.