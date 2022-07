Oroszország 2024-ben otthagyja a Nemzetközi Űrállomást

Oroszország 2024 után elhagyja a Nemzetközi Űrállomás (ISS) projektet, és egy nemzeti föld körüli állomás létrehozására összpontosít – jelentette be Jurij Boriszov, a Roszkozmosz vezetője a Vlagyimir Putyinnal folytatott találkozóján.

A Roszkoszmosz főnöke azt mondta, Oroszország nem vesz részt az ISS műveleteiben. „Határozottan teljesíteni fogjuk minden kötelezettségünket partnereink felé, de megszületett a döntés, hogy 2024 után kilépünk erről az állomásról” – mondta Boriszov.

A Nemzetközi Űrállomás a SpaceX Crew Dragon űrhajójának felvételén 2021. április 24-én. Fotó: NASA/AFP

Április végén a Roszkoszmosz korábbi vezérigazgatója, Dmitrij Rogozin azt mondta, hogy Moszkva már meghatározta a projektben való részvételének időkeretét.

A Roszkoszmosz többször is megkérdőjelezte a projekt 2030-ig történő meghosszabbításának megvalósíthatóságát, amihez az amerikai fél ragaszkodott. Rogozin azt mondta, karbantartás nélkül az állomáson végzett munka veszélyessé válna a legénység számára, míg a javítások „kolosszális pénzt igényelnek”. Beszélt az orosz repülési ipart és személyesen őt is érintő nyugati szankciókról is, majd közvetlenül a szankciók feloldásával kötötte össze az ISS-en való együttműködés időkeretét.

Moszkva továbbra is teljesíti kötelezettségeit, és személyzetet küld az ISS-hez. Július 14-én a Roszkozmosz és a NASA megállapodást írt alá az üléscsere-repülésekről. Eszerint az oroszok három repülést hajtanak végre a Crew Dragon űrrepülőgépen, az orosz Anna Kikina pedig idén ősszel indul az első repülésre.

Az állomás 2024 utáni sorsa máig tisztázatlan. Rogozin korábban arra figyelmeztetett, hogy az együttműködésből való kilépés az ISS ellenőrzött pályáról való letérését eredményezheti, mivel a pályakorrekciót csak az orosz Progressz teherűrhajó hajtóművei végzik.

2024-re Oroszország elkezdi az Orosz Földkörüli Szervízállomás (ROSZSZ) fejlesztését. Boriszov szerint a hazai emberes űrhajózás kiemelt prioritás lesz. 2021-ben döntöttek Oroszország saját orbitális előőrsének létrehozásáról, és 2022 májusában a Roszkozmosz szerződést írt alá az orosz Energia Space Rocket Corporationnel az állomás első alapmoduljának elkészítésére. (TASZSZ)