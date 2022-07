A civil szervezetek szerint a kormány társadalmi egyeztetésről szóló törvénye csak látszatmegoldás

„Civil szervezetek álláspontja szerint a kormány által benyújtott törvényjavaslat, amely »az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében« módosítaná a társadalmi egyeztetés szabályait, csak látszatmegoldásokat kínál. A jogalkotásban való társadalmi részvétel erősítése fontos cél, de ahhoz elsősorban valódi kormányzati akaratra, a hatályos törvények érdemi végrehajtására és a törvényjavaslatban foglaltaknál jóval hatékonyabb garanciákra lenne szükség” - olvasható a Transparency International Magyarország holnapján.



Azt írják, hogy a minisztériumok által előkészített jogszabálytervezetekről való társadalmi egyeztetés az elmúlt években gyakorlatilag megszűnt Magyarországon. Például az egy nap alatt átnyomott kata törvény is úgy került az Országgyűlés elé, hogy arról semmilyen előzetes egyeztetés nem volt a szakmai és civil szervezetekkel.

„Ezért alapvetően üdvözlendő lenne, hogy az Európai Bizottsággal való megegyezés és az EU-s pénzekhez (az ún. Helyreállítási Alaphoz) való hozzáférés érdekében a kormány erősíteni kívánja a társadalmi részvételt a jogalkotás folyamatában. Azonban a múlt héten benyújtott T/705. számú törvényjavaslat nem nyújt valódi garanciákat erre. Hogy mennyire gondolja komolyan a kormány a társadalmi részvétel erősítését, arról sokat elmond, hogy magát a társadalmi egyeztetés erősítéséről szóló törvényjavaslatot is bármiféle társadalmi vagy szakmai egyeztetés nélkül nyújtották be, noha ez a jelenlegi szabályok alapján is kötelező lett volna” - kifogásolják.



A civilek szerint eddig sem a társadalmi egyeztetésről, vagyis a „jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről” szóló, 2011 óta hatályos törvény szövege okozta a legnagyobb problémát, hanem a politikai akarat és az érdemi, valódi társadalmi egyeztetés iránti kormányzati elköteleződés teljes hiánya. Úgy gondolják, hogy hiába van erre törvény, ha azt a kormányzat teljesen figyelmen kívül hagyja.

A civilek szerint az ebből fakadó problémákra is csak látszatmegoldásokat ad az új törvényjavaslat: