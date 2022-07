Felméri a Belügyminisztérium, hogy át lehet-e állni fatüzelésre az iskolákban

Arra kéri a Belügyminisztérium a tankerületeket, hogy mérjék fel az iskolában a gázról a fatüzelésre való átállás lehetőségét kályhák beszerzésével. Az erről szóló levelet a Klubrádió tette közzé.

A csatorna megszólaltatta Totyik Tamást, a PSZ alelnökét, aki szerint az átalakítás értelmetlen és nagyon költséges, mert a fa ugyanolyan drága lesz, mint a gáz. Szerinte így visszatérünk a kincskereső kisködmön világába, ahol majd a gyerekeknek kell fát hordaniuk az iskolába.

Holoda Attila energetikai szakértő azt mondta a Klubrádiónak, hogy fatüzelésre való átállás nem csak visszalépés is a gáztüzeléshez képest, de olyan költséggel jár, amire nincs a tankerületnek forrása. A szakértő szerint a tűzifa már most hiánycikknek számít, és fatüzelés alkalmazásával az ökológiai lábnyom is nagyobb lesz.