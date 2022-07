Kim Dzsongun: Észak-Korea kész nukleáris erőket mozgósítani

Észak-Korea kész mozgósítani atomháborús elrettentő erejét, mondta Kim Dzsongun a koreai háború évfordulóján tartott beszédében.



Kim Dzsongun hozzátette, hogy az ország teljesen készen áll minden katonai összecsapásra az Egyesült Államokkal. Majd kijelentette, hogy az Egyesült Államok nukleáris fenyegetései miatt Észak-Koreának végre kell hajtania "sürgős történelmi feladatát", vagyis meg kell erősítenie a védelmét. Szerinte ugyanis Amerika provokációnak állította be Észak-Korea rendszeres hadgyakorlatait.

Az Egyesült Államok eközben attól tart, hogy Észak-Korea egy hetedik nukleáris tesztet is végezhet hamarosan. A legutolsó ilyen 2017-ben volt. Az amerikaiak szerint az is jelzésértékű, hogy Észak-Korea idén már 31 rakétakísérletet hajtott vége, ami már most több az eddigi rekordszámhoz képest, ami 25 volt 2019-ben. (BBC)