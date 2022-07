Pintér Sándor bizalmasainak privatizálják a postai és takarékszövetkezeti pénzszállítást

A Pintér Sándor belügyminiszter egykori államtitkára és egyben volt üzlettársa, Tasnádi László által igazgatott Civil Biztonsági Zrt. lehet az MPT Security Zrt. kizárólagos tulajdonosa, ha ezt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is engedélyezi.

Hatalmas üzletről van szó, hiszen az MPT Security a Magyar Posta pénzszállító cége, amely például a nyugdíjakat és a sárga csekkes pénzeket szállítja az országban.

"Az összefonódás célja a CIVIL Zrt. oldaláról az eddigi profiljába nem

tartozó készpénz logisztikai tevékenység – pénzfeldolgozás, ATM üzemeltetés, ügyfél készpénz gazdálkodás, trezorálás, MABISZ előírás szerinti pénzszállítás – biztosítása, a cégprofil bővítése, az eredményesség növelése, figyelemmel arra, hogy a megvásárolni kívánt társaság fő tevékenysége a készpénz logisztika, melyben így jelentős tapasztalattal, a szükséges engedélyekkel és megfelelő infrastruktúrával rendelkezik"



- derül ki a GVH-nak július 27-én beadott összefonódás-bejelentésből.

Tehát a postai pénzszállítás további privatizációjáról van szó, hiszen az MPT tulajdonosa 50 százalékban az állami Magyar Posta, de a társaság másik 50 százalékát most a Magyar Bankholding tulajdonában lévő MKB Bank Nyrt. adja el a korábban Pintér tulajdonában lévő, most a bizalmi emberei által birtokolt Civil Biztonsági Zrt.-nek. A Magyar Bankholdingról ebben a cikkünkben írtunk, kiderül belőle például, hogy alapvetően a bankcsoport a magyar államon keresztül az Orbán-kormány és Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor miniszterelnök felcsúti barátjának a többségi felügyelete alatt áll.

A vételár nem ismert, de aligha okoz problémát a Tasnádi László által vezetett cégnek (tulajdonos a Prostasia Zrt., amelyben Szabó Péter és Tölgyesi Vilmos duó a részvényes, mindketten Pintér Sándor régi üzletfelei), hiszen a Civil Zrt. árbevétele 22,5 milliárd 23,9 milliárd forintra gyarapodott, míg az adózott eredmény 2,3 milliárdról 2,8 milliárd forintra nőtt 2021-ben. A biztonsági cég saját tőkéje pedig 15,6 milliárd forint. Tasnádi 2016-ig volt a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára, Áder János köztársasági elnök rendőr altábornaggyá is előléptette, pedig a rendszerváltás előtt III/II-es operatív tiszt volt.

Áder János köztársasági elnök az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából rendőr altábornaggyá nevezi ki Tasnádi László rendőr vezérőrnagyot, volt III/II-es operatív tisztet a Sándor-palotában 2016. október 19-én. Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Az MPT-vel a magyar készpénzszállítási piac egyik legnagyobb szereplőjét szerzik meg (a legnagyobb a Garancsi István érdekeltségi körébe tartozó Criterion Kft. 11 milliárdos forintos forgalommal), hiszen a cég nem csak a nyugdíjakat és a sárga csekkes pénzeket szállítja az országban, hanem:



a takarékszövetkezetek pénzét is,

a takarékbanki ATM-et is ők táplálják készpénzzel,

a Szerencsejáték Zrt. is régi partnerük,

a BKK jegykiadó automatáit is ők üzemeltetik,

összesen 4500 szolgáltatási helyről naponta átlagosan mintegy 3000 ponton végez értékszállítást.



Egyelőre nem ismert, hogy a Magyar Posta és a Magyar Bankholding miért válik meg a cégtől, hiszen stabilan nyereséges vállalatról van szó. Tavaly 8,7 milliárd forintos árbevétel mellett 331 millió forintos nyereséggel zártak, és a korábbi években is 7-8 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak 100-200 millió forintos profittal. Mindenesetre ezzel még egy fejezettel bővül az amúgy is kalandos cégtörténet.

A 444 is megírta, hogy a Magyar Posta pénzszállítási tevékenysége körüli kavarásoknak komoly hagyománya van: 1999-ben a posta a Defend Kft.-t bízta meg a munkával, mely céget az előző évben vette meg Földi László volt titkosszolgálati vezető. A Defend postai pénzszállításához szükséges eszközök végül a JNT Security nevű céghez kerültek 2003-ban. A JNT a posta saját cége volt, de a felét 2015-ben eladták a Spéder Zoltán által vezetett FHB csoportnak és a Takarékbanknak. "A Magyar Posta vezetése úgy látta, hogy új és jelentős külső megrendelésállomány nélkül veszteségessé válik a cég. A piac szereplőinek szondázása és a piaci tendenciák ismerete alapján egyértelmű volt, hogy jelentős, stabil új megrendelésvolument csak úgy lehet szerezni, ha a megrendelő tulajdonossá is válhat a társaságban" - indokolta a 2015-ös eladást Szarka Zsolt, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója a Napi.hu-nak.

Most még érdekesebb lehet a GVH vizsgálata, hiszen 2021-ben is történt egy felvásárlás a hazai készpénzlogisztika piacon, amit végül a hivatal nem is véleményezhetett. Az Orbán-kormány ugyanis nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette, hogy a Trezex Zrt. részvényeinek 100 százalékát megvegye a Garancsi-féle Criterion Kft. Ha pedig az MPT-nél sokkal kisebb Trezex megvétele nemzetstratégiai ügy volt, akkor az MPT eladása is az lehet, igaz, most nem a nagyhal kebelezi be a kishalat, hanem csak új tulajdonosa lesz a nagyhalnak.