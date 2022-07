Sebastian Vettel bejelentette visszavonulását a Magyar Nagydíj előtt

Az idény végén búcsút int a Forma-1-nek a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel. A német pilóta - a magyarországi futamra készülve - Instagram-oldalán jelentette be csütörtökön, hogy nem újítja meg szerződését az Aston Martinnal, és a szezon zárultával visszavonul. Csapata bizakodó volt abban a tekintetben, hogy az együttműködés folytatódik, de Vettel másképpen határozott.

„Nehéz volt meghozni a döntést, hogy visszavonulok, sokat gondolkodtam rajta. Az év végén majd el kell gondolkodnom azon is, mire fogok összpontosítani ezután.” Azt már jelezte, hogy több időt szeretne szentelni családjának, és a sporton kívüli területek is érdeklik. „Szeretem ezt a sportágat, ameddig csak vissza tudok emlékezni központi szerepet töltött be az életemben”, de hozzátette, hogy megvan a versenypályán kívüli élete is.

Vettelt locsolják a Hungaroringen Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A célja most már nem a versenyek megnyerése, vagy a bajnoki címért folyó küzdelem, szeretné látni a gyerekeit felnőni, átadni nekik az általa vallott értékeket, segíteni nekik, ha elbuknak, meghallgatni őket, ha szükségük van rá. Nem akar mindig búcsút venni, leginkább tanulni szeretne tőlük, és hagyni, hogy inspirálják őt.

Vettel májusban úgy nyilatkozott, hogy

a klímaváltozás miatt megkérdőjeleződik autóversenyzői tevékenysége.

„Úgy érzem, hogy sorsdöntő időket élünk, és az, hogyan alakítjuk a következő éveket, meghatározza majd az életünket” - mondta ezzel kapcsolatban. Tavaly azt nyilatkozta, hogy nyomasztó a magyar homofóbtörvény, ezért szivárványos maszkban és szivárványos pólóban ment a Hungaroringre, mire Kovács Zoltán felfedte, hogy biztos valakik a háttérből mozgatják.

Fotó: FLORION GOGA/AFP

A 35 éves versenyző a BMW Sauber színeiben mutatkozott be a Forma-1-ben, majd a Toro Rosso pilótája volt. Ezt követően 2010 és 2013 között négyszer nyert világbajnoki címet a Red Bull színeiben, majd 2015-től hat idényen keresztül a Ferrari versenyzője volt, 2021-től pedig az Aston Martin pilótája. F1-es pályafutása során eddig 289 futamon indult, 53 győzelmet aratott és 122 alkalommal végzett dobogós pozícióban. (MTI)