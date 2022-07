15 évet is kaphat az a debreceni férfi, aki részegen menekült autóval a rendőrök elől

Akár 15 évet is kaphat az a férfi, akit több mint 100 kilométeren keresztül üldöztek Debrecenben még februárban, számolt be az RTL Klub Híradója. A részeg autóst igazoltatni akarták, de nem állt meg, tovább hajtott. Volt, ahol 140-nel repesztetett, egy elé álló rendőrre a kormányt is ráhúzta. Miután elfogták, nemcsak a részegsége derült ki, hanem az is, hogy nincs jogosítványa.