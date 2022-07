Hegedüs Zsuzsa meggondolta magát, lemondása „okafogyottá vált”.

A miniszterelnöki megbízott napokkal azután, hogy lemondott Orbán Viktor „tiszta náci” beszéde miatt, jelezte, hogy a miniszterelnök Bécsben adott nyilatkozata miatt a lemondása „okafogyottá vált”. Hegedüs Zsuzsa ezt a Mandiner szerint egy Orbán Viktornak írt levélben fogalmazta meg. Ebben Hegedüs azt írta, meggyőzte Orbán Bécsben adott nyilatkozata, „amivel nyilvánosan elhatárolódtál a »nem tudom, hogy« a szövegbe került inkriminált mondatoktól”.

„20 évi ismeretségünk és barátságunk következtében azt is tudom, hogy ez a nyilvános korrigálás mibe került neked, ezért még annál is jobban értékelem a mai lépésedet, mint amit maga a téma indokol. Olyannyira, hogy az első reakcióm az volt, hogy ezzel a nyilvános megszólalással a lemondásom is okafogyottá vált. De ami még fontosabb, ezt, némi gondolkodás után, néhány órával később is így gondolom, azaz okafogyottnak tartom.”

„Úgyhogy, ahogy 2010 előtt is és természetesen utána is, függetlenül attól, hogy hivatalosan a főtanácsadód vagyok vagy nem, a segítségemre a továbbiakban is, az elmúlt 20 évhez hasonlóan, számíthatsz” – fejezte be a levelet.

Az ATV csütörtök esti Egyenes Beszéd című műsorában Hegedüs úgy fogalmazott, „büszke arra, amit Orbán Bécsben mondott”, hozzátette, hogy szerinte Orbán ott visszakozott, és hozzátette, hogy nemzetközi téren is ritkaság, hogy egy miniszterelnök korrigálja a mondatát, amiből „balhé” van.

13:25 - Frissítés:

Az ATV-ben egyébként Rónai Egon kérdésére, hogy „marad vagy megy ezek után”, Hegedüs azt válaszolta: „Megyek.”