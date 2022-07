Orbán: Az átlag felett fogyasztónak gondoskodnia kell arról, hogy csökkentse a fogyasztását, vagy keressen annyi pénzt, hogy ki tudja fizetni

Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli Kossuth-rádiós interjújában úgy fogalmazott, a „háborús gazdaság előszobájában vagyunk”, és a kérdésre, hogy lesz-e elegendő gáz a télen, a következőt válaszolta:

„Magyarországnak lesz elég gáza. Nekünk nem ez okoz majd problémát. Szijjártó már évek óta adja a füstjeleket és üti a dobot, hogy Magyarországnak alternatív beszerzési útvonalakat kell kiépítenie, és csendben, fű alatt kiépült egy nemzetközi gázszállítási vonal. Az orosz gáz nagy része is ezen a déli vonalon érkezik.”

Ehhez hozzátette, hogy „a gazdasági minisztereink döntést hoztak arról, hogy meg kell emelni a saját hazai földgázkitermelést is”, de úgy fogalmazott, hogy ezzel a készlettel „takarékosan kell bánni”, de a gáz „ezzel együtt betakar bennünket”.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

„Teljes egészében mi rendben vagyunk. A mi problémánk nem az lesz, hogy nincs gáz, hacsak el nem viszik a németek” – mondta Orbán, utalva arra, hogy szerinte Európában kialakult egy vita arról, hogy ha az egyik országban elfogy a gáz, akkor más országoktól vehet el, „amit mi einstandként értelmezünk”.

„Nekünk a bajunk igazából a gáz ára” – mondta, hozzátéve, hogy segíteni akarnak az embereknek, hogy „le tudjanak jönni a gázfogyasztásról”, emiatt is emelték a tűzifa kitermelést, és emiatt kapott Palkovics „egy kályha- és kazánprogramot”.

A rezsicsökkentésről azt mondta, hogy eddig a családok által fizetett összeg és a tényleges ár közötti különbséget az állam pótolta, ami 2021-ben elmondása szerint 250-260 milliárd forint volt, de előzetes becsléseik szerint ez 2022 végéig 2000 milliárd lett volna.

„A magyar gazdaság zakatol, jól teljesít ebben a pillanatban, még ha vannak sűrű felhők is az égen, de ezt képtelen kitermelni. Egyszerűen már nem fér bele” – mondta Orbán, hozzátéve, hogy aki az átlagfogyasztás felett fogyaszt, „annak gondoskodnia kell arról, hogy csökkentse a fogyasztását, vagy keressen annyi pénzt, hogy ki tudja fizetni az átlagfogyasztás fölötti részt”.

Ezek után megjegyezte, hogy az októbert tartja „vízválasztónak, amikor kiderül, hogy az európai gazdaság belesodródik-e egy háborús gazdaságba”. Ezen felül szóba került az aszályhelyzet, és hogy „lesz-e elegendő élelmiszer”, amire Orbán Viktor elmondta, „én is járom az országot, szembesülök ezzel a helyzettel”, illetve látja, hogy „a napraforgófejek is tenyérnyi méretűek, arra is keresztet vethetünk”.

„Ez elég nagy baj. Magyarországnak elég komoly bevétele van a mezőgazdaságból. Mezőgazdasági ország vagyunk, ehhez értünk, mi jó gazdák vagyunk, ki tudjuk venni a földből, amit ki kell venni. Felmérték a helyzetet, és Magyarország tízmillió embert el tud látni élelmiszerrel, igaz, kisebb lesz az export” – mondta, hozzátéve, hogy „a gazdák ügye nehezebb eset”, mert a kárenyhítési alap „teljesen kimerült”, emiatt létrehoztak egy munkacsoportot, hogy intézkedéseket tegyenek a gazdák megsegítésére.

És természetesen elhangzott az is, hogy

„harcolni fogunk a recesszió ellen,

a gazdasági visszaesés ellen,

azért, hogy minden munkahelyet meg tudjunk védeni,

hogy az embereknek legyen elég jövedelme,

illetve harcolni fogunk az ellen, hogy visszaessen az életszínvonalunk.”

Orbán Viktor a választási kampányban még egészen máshogy beszélt a fogyasztás visszafogásáról: