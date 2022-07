1,28 milliárd dollárt lehet nyerni a héten a legnagyobb amerikai lottón

1,025 milliárd (!) dollár, vagyis 408,35 milliárd forint a várható lottófőnyeremény az amerikai Mega Millions lottón. Hogy ez mennyi pénz?

A nyertes Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor mögött, az utóbbitól már alig lemaradva egyből Magyarország harmadik leggazdagabb embere lehetne, aki, ha úgy tartaná úri jókedve, zsebből kifizethetné az idei nyugdíjak tizedét. Mármint minden magyar nyugdíjas teljes éves nyugdíjának a tizedét.

Vagy az egészségbiztosítási alap idei tervezett kiadásainak a 14 százalékát.

Vagy vehetne magának egy erőművet a Mátrában, hogy miután minden pénzt kivett belőle, drágábban eladja az államnak.

A Mega Millions főnyereményét és jokerét hirdető tábla New York egyik utcáján. A felvétel készültekor még csak 1,02 milliárd dollár volt a várható főnyeremény, de annyi szelvényt vettek az amerikaiak, hogy ez péntekre 1,28 milliárd dollárra gyarapodott.A Mega Millions lottó történetében harmadszor haladja meg a főnyeremény az egymilliárd dollárt, az 1,28 milliárd a második legnagyobb nyeremény lenne a lottó történetében.. Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL/Anadolu Agency via AFP

A nyerőszámokat (13, 36, 45, 57, 67, 14) már péntek este kihúzták, arról egyelőre még nincs hír, hogy volt-e teliltalálatos szelxény. Az amerikai szabályok szerint a löttó teljes nyereményét egy összegben nem lehet felvenni. A nyertesnek két opciója van: a teljes nyereményt 25 év alatt, részletekben veheti fel, vagy kérheti részösszeg, jelen esetben 747,2 millió dollár (295,4 milliárd forint) egyben történő kifizetését.

Mindkét esetben volna mit a tejbe aprítani. A fent sorolt ötletek nem is annyira légből kapottak. A Mega Millions lottón igen gyakoriak a több százmillió dolláros főnyeremények, a korábbi nyertesek között a Washington Post összeállítása szerint ugyan sokan teljesen hétköznapi módon költötték a pénzüket hiteleik visszafizetésére, lakásvásárlásra, befektetésekre, de azért akadtak ennél ambiciózusabb nyertesek is. John Kutey és neje, Linda, 2011-ben a munkahelyi lottóklubjukkal nyerték meg a 310 milliós főnyereményt, a nekik járó 28.7 millió dollárból vízi vidámparkot építettek. Volt, aki elkaszinózta Atlantic Cityben, és olyan is, aki professzionális női pankrátorligát alapított a nyereményéből.

"Néhányan alkalmazkodni tudtak a multimilliomosok életéhez. Másoknál a gyorsan szerzett vagyon öröme és izgalma hamar rossz döntésekké és keserűséggé változott" - írja a Post.

"Amikor rádöbbensz, hogy nyertél, elönt az izgalom. »Uramatyám, de csodás, megváltozik az életem!« Ezt azonban rögtön szorongás és félelem kíséri. »Uramatyám, mit csinálok? Hogyan kezeljem ezt? Megváltozik az életem, de mi van, ha rossz irányba,«" - magyarázta a lapnak a friss lottómilliárdosok hangulatingadozásait Robert Pagliarini, a kaliforniai vagyonkezelő, a Pacifica Wealth Advisors igazgatója.

Liz Evans nem aprózta el, jó pár szelvényt vett az 1,28 milliárd dolláros főnyeremény reményében egy Chino Hills-i szupermarketban. Fotó: RINGO CHIU/AFP

Pagliarini szerint bőven akadnak rémtörténetek is. "Annyi történet van lottónyertesekről, akiknek végül annyi pénzük se marad, ami előtte volt. Hiába az a legnagyobb félelmük, hogy az egész vagyonukat elherdálják, végül valóban elherdálják" - mondta. Az egyik ilyen tanmese Evelyn Adamsé. Ő teljesen valószerűtlenül két egymást követő évben, 1985-ben és 1986-ban is elvitte a főnyereményt a New Jersey-i lottón. A mostani milliárdos főnyereményhez mérten szerény összeget, 5,4 milió dollárt (ez ma 14,6 millió dollárt, 5,8 milliárd forintot érne) nyert, de 2012-re az egész vagyonát elverte Atlantic City kaszinóiban. Vagy vegyük Jonathan Vargas esetét, aki akkor még csak 19 évesen, 2008-ban 35,3 millió dollárt nyert a Powerballon (ez mai árfolyamon már 48,6 millió dollár, 19,4 milliárd forintot érne, a Powerball meg kb. az, ami a magyar lottón a joker). Vargas a pénzt saját professzionális női pankrátorligájába, a Wrestliciousbe fektette. A lenge öltözetű, vicces jeleneteket is előadó nők küzdelmére építő liga egy év után bedölt, Vargas félmillió dolláros veszteséggel szállt ki az üzletből. "Mindenkinek azt ajánlanám, hogy egy évig csak üljön a pénzen. Gondolja át alaposan, hogy valójában mit akar kezdeni vele" - mondta Vargas 2016-ban.

William Bud Postnak, aki 1988-ban nyert 16,2 millió dollárt (mai árfolyamon 40,6 millió, 16,2 milliárd forint), a nyeremény majdnem az életébe került. Fivére bérgyilkost fogadott az örökség reményében, egy exbarátnője pedig később sikerrel perelte be a nyeremény egy részét követelve. 2006-os halálakor egymillió dolláros tartozást hagyott maga után. "Mindenki arról álmodik, hogy nagy pénzeket nyerjen, de senki se fogja fel, milyen rémálom ez, milyen problémákkal jár" - mondta egy 1993-as interjúban.

Ronnie Music Jr. befektetési ötlete se bizonyult túl jónak. Ő 2015-ben kaparós sorsjegyen nyert 3 milliót (3,75 millió, 1,49 milliárd forint), amit mind kristályba (metamfetamin) fektetett, kereskedelmi céllal. 2016-ban bűnösnek vallotta magát, 21 év börtönre ítélték.

A leghíresebb eset Jack Whittakeré. Ő 2002-ben nyert 314,9 millió dollárt (mai árfolyamon ez 518,7 milliót, 206,7 milliárd forintot érne), amiből még adózás után is maradt 113 milliója (mai árfolyamon 186,1 millió dollár, 74,1 milliárd forint). Whittaker Nyugat-Virginiában élt. Az egykor szebb napokat látott állam akkor már az USA egyik legdepriváltabb vidéke volt, ahol bezárt szénbányák elbocsátott munkásai között járványosan terjedt az ópiátfogyasztás. Whittaker tán ezért is jelentette be szinte azonnal egy fél órás élő tévéadásban, hogy a nyereménye javát elosztogatná.

A terve hamar megdőlt. Oly sokan kezdték személyesen zaklatni, hogy idővel szolgálaton kívüli rendőröket kellett fogadnia testőrnek, és három embert alkalmaznia csak a tömegével érkező levelei felbontására. Ő maga, bár korábban nem volt kimaradós, egyre több időt töltött egy sztriptízbárban, ahol annyit kérkedett a pénzével, hogy persze megpróbálták kirabolni. A modora is változott. Kaszinózni kezdett, ahol egy feljelentés szerint zaklatta a személyzetet. Unokája, akit elkezdett pénzzel tömni, maga is rácsúszott az ópiátra, amire bőven volt pénze is.

A történet nem ért szép véget. Whittaker alapítványa egy évig se működött, a gyorsan szerzett, gyorsan szétosztott vagyon pedig darabokra szaggatta kisvárosukat.