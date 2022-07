Podkoszt #1: Háborúban született, a csúcsgasztronómia kelléke lett

Ez a Podkoszt, a 444.hu gasztronómiai podcastjának első adása. Mostantól a 444-en kéthetente szombaton beszélgetünk gasztronómiáról, annak gazdasági, társadalmi és kulturális vetületeiről. A gasztronómia szereti azt a benyomást kelteni magáról, hogy egy értéksemleges terület, egy társadalmon, politikán kívüli világ, miközben fontos látni, hogy amit eszünk, és amit enni fogunk a jövőben, az egy társadalmi folyamatokba ágyazott jelenség.

Az első adásban a háború és a gasztronómia viszonyáról beszélgettünk, aminek az apropóját az orosz-ukrán háború és az életünkben a következő hónapokban egyre jobban begyűrűző gazdasági válság és klímaválság adta. Visszanézünk az elmúlt 150 évre is, milyen találmányok érkeztek az életünkbe a nagy háborúkkal, hogyan vészelte át a lakosság az ínséges időket, miket ettek anno a katonák a harctéren, és most a 21.században milyen zacskós készételeket (Meal Ready-to-Eat (MRE)) osztanak szét az amerikai hadseregben. Ez utóbbiból be is szereztünk egyet, amit az adás végén ki is bontunk és meg is főzzük a stúdióban.

03.40 - Mit kezdett a nép és mit kezdett a hadsereg az első világháború okozta élelmiszerválsággal és áruhiánnyal

06.20 - Mi az a gulyáságyú? És mi az a főzőláda?

09.35 - Találmányok, amiket a háborúnak “köszönhetünk”

15.59 - Háborús főzőkönyvek, alapanyag szaporítás és kőkemény zerowaste

22.00 - A cukrozott sűrített tej és a tojásfehérjepor mai reneszánsza

26.32 - Élelmiszerhamisítás a legjavából és rafinált háziasszony trükkök

33.35 - Meal Ready-to-Eat (MRE) unboxing

A témában ajánljuk S. Nagy Anikó és Spekál József Gulyáságyú és rohamsisak - A nagy háború gyomornézetből című könyvét (ami megvásárolható a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban).



A Podkoszt készítői

Bajor Zsófi első húsz felnőtt évét a televíziózásban töltötte, kreatív szerkesztőként. Ezalatt az idő alatt sokféle műsort készített a kulturálistól az afrikai celebesig, és volt köztük bőven főzőműsor is.

Négy éve közétkeztetéssel foglalkozik, két barátjával megalapította a Meznát, ahol egy kicsit másként közelítenek a gyerekek etetéséhez. Összekapcsolják a pedagógiát és a gasztronómiát, mert abban hisznek, hogy a gasztronómia is lehetne egy kompetenciaterület. Nem csak az vagy, amit megeszel, de tanulhatsz is abból, amit megeszel!

Nábelek Zsófi több mint 12 éve foglalkozik vendéglátással, dolgozott vezető éttermi cukrászként, mellette gasztronómiáról szóló cikkeket írt és kiadványokat szerkesztett. Miután befejezte az éttermezést, az írás mellett cukrászati oktatással és tanácsadással is kezdett foglalkozni, néhány hónapja pedig csatlakozott Bajor Zsófiék csapatához, és ősztől a Mezna egyik új projektjét fogja vezetni.

Vida Kata ideje nagy részében tanácsadó szakpszichológusként és traumaterapeutakánt dolgozik, emellett a Babramegy blogot írja itt a 444.hu felületén. Leginkább a gasztronómia és annak társadalomtudományi határterületei foglalkoztatják. Utóbbi években leginkább a helyi és szezonális zöldségekből való főzés érdekli, 2020 decemberében jelent meg az első ilyen témájú szakácskönyve Idei, hazai, zöld címmel.

Az adást, és a 444 többi podcastját meghallgathatjátok Spotifyon, Google Podcaston, Apple Podcaston és az Amazon Audible szolgáltatás podcastoldalán és a több nagy platformon.