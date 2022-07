A 2025-ös idény végéig a köztévé adja a Forma-1-es futamokat

Aláírták a televíziós közvetítési jogokra vonatkozó szerződést, aminek értelmében a 2025-ös idény végéig kizárólag a közmédia közvetíti Magyarországon a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság és a betétprogramok versenyhétvégéit – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája.

A megállapodásról Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója számolt be a Forma-1-es Magyar Nagydíj előtt a Hungaroringen.

„A Forma-1 az egyik legértékesebb sportjog, nézettsége folyamatosan rekordokat dönt. Ezért nagy büszkeséggel jelentem be, hogy a következő három szezonban, 2025 végéig is a magyar közmédia marad a sorozat kizárólagos otthona. Külön öröm, hogy ezt a bejelentést a Hungaroringen, a Magyar Nagydíj előtt tehetem meg, ami hagyományosan a szezon legnézettebb futama hazánkban” – mondta Papp Dániel, aki szerint „az újabb szerződéskötés hatalmas siker a közmédia számára, és egyúttal biztosítja a nézőket, hogy a korábbi években megszokott magas szintű minőségben élvezhetik a sorozat közvetítéseit”.

A későbbi második helyezett Carlos Sainz, a Ferrari spanyol versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj idõmérő edzésén a mogyoródi Hungaroringen 2022. július 30-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az MTVA közleménye szerint az M4 Sport hét éve, a csatorna indulása óta közvetíti az F1-es futamokat, és a nézőszámuk „a televíziós piacon szinte egyedülálló módon tavaly és idén is növekedett”. A versenyeket 2022-ben átlagosan több mint félmillió magyar néző követte az M4 Sporton.

„Évről évre látjuk, hogy a Forma-1 jogtulajdonosa folyamatosan alakít a sorozaton, ezzel növeli a márka népszerűségét. A szabályváltozások és a sprintfutamok bevezetése is működik, folyamatosan nő az F1 nézettsége. Ezzel párhuzamosan mi is a nézői élmény fejlesztésén dolgozunk az M4 Sport csatornánál. Ebben a szezonban újra ott vannak kollégáink az európai futamokon, így exkluzív interjúkkal tudunk szolgálni a rajongóknak közvetlenül a futamok előtt és után. Ráadásul, az M4 Sport+ elindításának az autósport szurkolói is örülhettek, hiszen így a betétfutamok – például az ifj. Tóth Lászlót is foglalkoztató F3-as versenyek – jóval nagyobb arányban kerülnek élőben a képernyőnkre. Sőt, ettől az évtől már a pilótaparádékat is megmutatjuk a versenyek előtt, amivel tovább bővült a kínálatunk” – mondta Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.

A 2025 végéig érvényes közvetítési szerződés értelmében az F1-es versenyhétvégék szabadedzéseit, időmérőit, sprintfutamait és nagydíjait is élőben közvetítheti az M4 Sport. (MTI)